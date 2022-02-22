İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden AKP'ye yanıt: Proje KİK onayı bekleniyor

22 Şubat 2022 Salı, 17:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin Buca-Otogar Bağlantı Yolu Tünelleri projesine ilişkin “6 ay önce ihale yapıldı. Bu ihaleyle ilgili ses seda yok” iddası üzerine sürecin detaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "İhale süreçlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük bir titizlikle yürütüldüğü ancak Kamu İhale Kurumu’na (KİK) yapılan itirazların sonuçlanmasının beklendiği" kaydedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük yatırımları arasındaki Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi’nin ihale sürecinin uzamasına ilişkin beyanatı nedeniyle bir açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni kent merkezine doğrudan bağlayacak tünel ve viyadük projesini tamamlamak için büyük bir kararlılık ve azimle çalışmalarını sürdürmektedir. Buca ve Konak’ı birbirine bağlayacak, otogar ile kent merkezi arasında adeta can damarı olacak projenin birinci etabını oluşturan 2 viyadük, 2 karayolu alt geçidi ve 1 üst geçit inşaatının yüzde 96’sı tamamlanmış durumdadır.

İzmir’in en uzun karayolu tünelini kapsayan diğer etabın ihalesini alan yüklenici firma 4735 Sayılı Kanun'un “Sözleşmelerin Tasfiyesi ve Devri” başlıklı geçici dördüncü maddesine dayanarak işin tasfiyesi için başvuruda bulunmuş ve 250 metresi tamamlanan tünelde inşaat çalışmaları durmuştur.

Projenin devam etmesi için 19 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen ihaleye 25 istekli firma teklif vermiş, Deha Altyapı Anonim Şirketi-Feza Taahhüt Anonim Şirketi (İş Ortaklığı) 540 milyon 567 bin 716 TL ile en avantajlı teklifi vermiş, ikinci sırada ise 559 milyon TL ile Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin teklifi yer almıştır. 10 Eylül 2021 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanan karar isteklilere tebliğ edilmiştir.

Bunun üzerine 16 Eylül 2021 tarihinde Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 20 Eylül 2021 tarihinde ise Yüksel İnşaat A.Ş. - Makimsan Asfalt Taah. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. iş ortaklığı tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Sırasıyla 21 Eylül 2021 ve 22 Eylül 2021 tarihlerinde ihale yetkilisince karar alınarak şikayet başvuruları reddedilmiştir.

28 Eylül 2021 tarihinde Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi; 1 Ekim 2021 tarihinde ise Yüksel İnşaat A.Ş. - Makimsan Asfalt Taah. İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş ortaklığı tarafından Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Söz konusu itirazlar üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından 20 Ekim 2021 tarihli düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin verilen karar 27 Ekim 2021 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tebliğ edilmiştir. Düzeltici işlem kararına istinaden 1 Kasım 2021 tarihinde Deha Altyapı Anonim Şirketi-Feza Taahhüt Anonim Şirketi İş Ortaklığı’ndan; “aşırı düşük” teklif açıklaması kapsamında KİK tarafından eksik bulunarak tamamlanması istenen belgeleri sunması talep edilmiştir.

8 Kasım 2021 tarihli yazı ile Deha Altyapı Anonim Şirketi-Feza Taahhüt Anonim Şirketi tarafından söz konusu belgeler İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiş, komisyonca yapılan inceleme ve değerlendirme sonrasında açıklama uygun görülmüştür. 24 Kasım 2021 tarihinde Deha Altyapı Anonim Şirketi - Feza Taahhüt Anonim Şirketi İş Ortaklığı’nca sunulan 540 milyon 567 bin 716 TL en avantajlı birinci teklif, Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nin sunduğu 559 milyon TL ise en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmiş ve ikinci kesinleşen ihale kararı onaylanarak, isteklilere tebliğ edilmiştir.

İkinci kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra 3 Aralık 2021 tarihinde Özkar İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından idareye yeniden şikayet başvurusunda bulunulmuş, 10 Aralık 2021 tarihinde şikayet reddedilerek, karar isteklilere tebliğ edilmiştir.

Şikayetin reddedilmesi üzerine istekli tarafından 20 Aralık 2021 tarihinde Kamu İhale Kurumu’na yeniden itiraz başvurusunda bulunulması nedeniyle Kamu İhale Kurumu tarafından başlatılan itirazın değerlendirme süreci devam etmektedir.

Yukarıda tüm detayları aktarılan ihale süreci görüldüğü gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından projenin devam edebilmesi için kamu yararı gözetilerek ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir.

İtiraza konu olan teklifler arasında son derece küçük farklar bulunduğu, bu nedenle aşırı düşüklük açısından dikkate alınacak bir durumun söz konusu olmadığı da aşikardır.

Kamu kurumu niteliğindeki yerel yönetimlerin yine devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinin yasaların çizdiği çerçeve ve usullerde yürütülmesi esastır. Sayın İl Başkanı Sürekli’nin samimi olduğuna inandığımız destek olma teklifine içtenlikle teşekkür ediyor, ancak devlet işlerinin iktidar partisinin yerel veya ulusal temsilcilerinin aracılığına ihtiyaç olmadan sağlıklı yürümesinin “sistemsel” bir gereklilik olduğuna inanıyoruz.