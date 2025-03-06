İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Aliağa’daki ruhsatsız santralı durduracak karar: Termik santrala mühür

Yayınlanma: 06.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.03.2025 - 04:17

İşyeri açma ve çalışması için gayri sıhhi müessese (GSM) ruhsatı olmadığı gerekçesiyle santralın faaliyetlerinin durdurularak kapatılmasına karar veren belediyenin zabıta ekipleri santrala giderek işlemleri yaptı.

‘KAPATILMALI’

Karara ilişkin avukat Arif Ali Cangı yaptığı açıklamada, “Belediye işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair yönetmelikteki yetkisini kullandı. Belediyenin talep etmiş olduğu ruhsat koşulları yerine getirilmiş olsa bile ‘Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu’ kararı olmadan termik santralın çalışmasına izin verilemez. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Anayasa Mahkemesi ve İzmir 5. İdare Mahkemesi kararları doğrultusunda ÇED olumsuz karar vermesini bekliyoruz. Termik santral temelli kapatılmalı” dedi.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

Yurttaşların yıllardır mücadele ettiği termik santralların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığı iki “ÇED olumlu” kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın da yurttaşların lehine kararlarının ardından şirketin yeni ÇED raporu için 24 Ocak’ta inceleme ve değerlendirme komisyonu (İDK) toplandı. 12 bin 781 sayfalık dosyanın altı saatte incelenerek onaylanması tepkilere neden oldu. Proje için son karar bekleniyor.

GSM NEDİR?

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işletmeler için kullanılan tanım.