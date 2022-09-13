İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Dikili’deki üreticiye yem desteği

13 Eylül 2022 Salı, 10:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çiftçi ve köylüsüne sağladığı desteklere ve bölgede tarımsal çeşitliliği zenginleştirmeye devam ediyor. Dah önce "Küçükbaş Hayvancılık Projesi" kapsamında Dikili’de 18 mahalleden 128 üreticiye toplam 483 adet küçükbaş hayvan dağıttan büyükşehir ekipleri, Dikili’de bu kez 24 mahalleden 274 üreticiye toplam 8 bin 512 çuval kuzu büyütme yemi dağıttı.

“VAR OLSUN”

Dikili’de yem dağıtım törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Dikili Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Demirel, Dikili Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Tamer Akman, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Törende konuşan üretici Sevda Sever, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ederek “Bu hayvanları satmak üzereydik. Bu destekler sayesinde vazgeçtik. Sağ olsun, var olsun” dedi. Üretici Menekşe Gören de üretime bu sayede devam ettiklerini belirterek “Bu kötü zamanda Başkanımızın desteği çok iyi oldu, çok teşekkür ederiz Tunç Başkanımıza” dedi

40 BİN ÇUVALA YAKLAŞTI

Aliağa, Bornova, Buca ve Kınık ilçelerinde büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik süt yemi desteğinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılığı “kuzu büyütme yemi” ile desteklemek amacıyla Kiraz, Torbalı, Beydağ, Tire ve Menderes ilçelerinde 678 üreticiye toplam 39 bin 91 çuval yem dağıttı. 2021’de Muğla’da ise yangından etkilenen üreticiye 7 bin çuval yem teslim edildi.