İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, son günlerde kurumun adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada İzmir Büyükşehir Belediye adıyla gelen çağrılara itibar etmemesi gerektiğini bildirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurumun adı kullanılarak tablet kampanyası için destek’ adı altında yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu.
Yapılan yazılı açıklamada "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin adını kullanarak haksız kazanç elde etmeye çalışan bazı kişilerin bu amaçla ulaştıkları yurttaşlardan ‘tablet kampanyası için destek’ adı altında para toplama girişiminde bulunduğu tespit edilmiştir. Belediyemizin ve hiçbir bürokratımızın kişi veya kuruluşlardan herhangi bir faaliyet için maddi destek istemesi söz konusu değildir. Bu tür art niyetli girişimlere itibar edilmemesini ve durumun doğrudan emniyet yetkililerine bildirilmesini önemle rica ederiz" denildi.
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