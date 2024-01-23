İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden emekliler destek

Yayınlanma: 23.01.2024 - 14:30

Güncelleme: 23.01.2024 - 14:32

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sosyal yardım kriterlerine uyan 25 bin emekliye Ramazan Bayramı öncesinde nakdi destek sağlanacağını açıkladı.

X hesabından açıklama yapan Soyer, “Değerli emeklilerimiz, 2024’te de yanınızdayız. Sosyal yardım kriterlerine uyan 25 bin emeklimize Ramazan Bayramı öncesinde 1.500’er TL nakdi destek sağlayacağız. Mutfaklarınızdaki yangını biraz olsun hafifletebilirsek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.