İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden emekliler destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de 25 bin emekliye bin 500 TL nakdi destek vereceklerini açıkladı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.01.2024 - 14:30
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden emekliler destek
Abone Ol google-news

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sosyal yardım kriterlerine uyan 25 bin emekliye Ramazan Bayramı öncesinde nakdi destek sağlanacağını açıkladı. 

X hesabından açıklama yapan Soyer, “Değerli emeklilerimiz, 2024’te de yanınızdayız. Sosyal yardım kriterlerine uyan 25 bin emeklimize Ramazan Bayramı öncesinde 1.500’er TL nakdi destek sağlayacağız. Mutfaklarınızdaki yangını biraz olsun hafifletebilirsek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.


İzmir haberleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer haberleri emekliler haberleri nakdi destek haberleri

En Çok Okunan Haberler