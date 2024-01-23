İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden emekliler destek
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de 25 bin emekliye bin 500 TL nakdi destek vereceklerini açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sosyal yardım kriterlerine uyan 25 bin emekliye Ramazan Bayramı öncesinde nakdi destek sağlanacağını açıkladı.
X hesabından açıklama yapan Soyer, “Değerli emeklilerimiz, 2024’te de yanınızdayız. Sosyal yardım kriterlerine uyan 25 bin emeklimize Ramazan Bayramı öncesinde 1.500’er TL nakdi destek sağlayacağız. Mutfaklarınızdaki yangını biraz olsun hafifletebilirsek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.
Değerli emeklilerimiz,— Tunç Soyer (@tuncsoyer) January 23, 2024
2024’te de yanınızdayız.
Sosyal yardım kriterlerine uyan 25 bin emeklimize Ramazan Bayramı öncesinde 1.500’er TL nakdi destek sağlayacağız.
Mutfaklarınızdaki yangını biraz olsun hafifletebilirsek ne mutlu bize.
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