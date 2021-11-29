İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden fırtına raporu

29 Kasım 2021 Pazartesi, 17:55

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dün gece saatlerinde başlayan, sabah saatlerinde etkisini artıran ve şiddeti zaman zaman bazı ilçelerde 100 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına nedeniyle tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Kentte rüzgârın hızı Narlıdere’de saatte 110, Karaburun’da 99, Foça ve Urla’da 98, Tire’de 93, Güzelbahçe’de 79, Konak’ta 77 ve Karşıyaka’da 76 kilometreye ulaştı.

Kent genelinde 33 ağaç devrildi; Menderes, Tire, Karaburun ve Foça’da birer çatı uçtu. İtfaiye, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri devrilen ağaçlara, uçan çatılara müdahale etti. 60 kişiden oluşan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Konak, Narlıdere, Buca, Karşıyaka ve Balçova’da yollarda, parklarda ve tramvay güzergâhında devrilen ağaçları kaldırarak trafiğin ve yaya yolunun açılması sağladı. 30 ilçede 56 istasyon ve 350 personel ile görev yapan İzmir İtfaiyesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi. Kentin 12 noktasında devrilen ağaçlara, uçan çatı ve tabelalara müdahale eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı kent genelinde olası çatı ve kiremit uçması, tabela düşmesine karşı güvenlik tedbiri aldı. Rüzgârın özellikle güney–güneyb atı yönünden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi nedeniyle Karşıyaka Yelken Kulübü’nün olduğu bölgede deniz yükseldi. İtfaiye ekipleri tramvay hattının sudan etkilenmemesi için hızlı bir şekilde tahliye işlemi yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mavişehir'de özellikle şiddetli lodosun olduğu günlerde deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkınlara son vermek için 37 milyon liralık yatırımla tamamlanan Kıyı Rehabilitasyon Projesi sayesinde sıkıntı yaşanmadı.

Peynircioğlu Deresi yakınındaki Deniz Kent Restoran önünden başlayıp kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini de içine alan 2 kilometrelik sahil hattında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar Eylül ayında tamamlanmıştı. Çalışmalar kapsamında sahil bölgesinde hem deniz suyu kabarmasıyla meydana gelebilecek taşkını hem de zemin altından deniz suyu geçişini engellemek için yerin 4 metre altında 2 bin 88 metrelik su içi betonu imalatı yapılmış; ön kısımda kaya tahkimatı da yeniden imal edilmişti. Bugün yaşanan kuvvetli fırtınada ön kısımda deniz seviyesinden 160 santim yüksekte yapılan kaya tahkimatı dalga etkisinden alanı korudu.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatılı (lodos) yönlerinden kuvvetli fırtına, yerel olarak tam fırtına (70-110 km/s) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Hava muhalefetinden olumsuz etkilenen İzmirliler, Hemşeri İletişim Merkezi’nin (HİM) 444 40 35 numaralı hattından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşabilir.