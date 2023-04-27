İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İZENERJİ işçisine yüzde 68 zam

Yayınlanma: 27.04.2023 - 11:23

Güncelleme: 27.04.2023 - 11:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ Şirketi’nde örgütlü Genel İş Sendikası ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında 4 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandı. 11 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi ile taban ücrete yüzde 68 oranında zam yapıldı. Sabah saatlerinde Egemenlik Evi önünde toplanan işçiler, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganları attı.

“TABANDA EŞİTLEDİK”

Burada işçilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Tabanda 17 bin 955 lira net. İkramiye ve yan gelirlerle 22 bin. Taban bu. İZELMAN ve İZENERJİ’yi tabanda eşitledik. Eşit işe eşit ücret bu kurumun sağlığı açısından, İzmir’in, bu memleketin sağlığı açısından çok önemli. Eşit işe eşit ücretin olmadığı bir yerde haktan, hukuktan, adaletten bahsedemezsiniz. O nedenle de birinci önceliğimiz bu. Bu varacağımız en iyi, en ileri nokta değil. Daha göreceğimiz güzel günler var. Hiç kuşkunuz olmasın. Her şey çok güzel olacak” dedi.

“ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM”

Konuşmasında “Yalancı bahar nedir bilir misiniz” diye soran Başkan Soyer, “14 Mayıs’ta emekten, adaletten, haktan, hukuktan, ezilenden yana bir iktidar kuramazsak bu bir yalancı bahardır. Bu hikaye herkesin çok iyi anlaması gereken bir hikaye. Çünkü işçi sınıfı tarih boyunca toplumun dönüşümünün öncüsü oldu. Bugün de aranızda bulunan genç ve kadın işçiler, değişimin öncüsü olacak. Ama bunun için çok çalışmamız lazım” diye konuştu.

“EŞİTLİĞİ TABANDA SAĞLADIK”

Genel İş 9 No’lu Şube Başkanı Sedat Kenar da “İnsanca bir yaşam, insanca bir ücret talebimizi sürekli haykırdık. İZENERJİ çalışanları adına birçok yeni kazanım elde ettik” dedi. Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül ise gruplar arasındaki ücret uçurumunun kapatılması için çabaladıklarını anlatarak, “Birçok madde toplu sözleşmeye girdi. Eşitliği tabanda sağladık. Eşitliğin yüzde 95’ini B Grubunda sağladık. Bizler A, B, C grubunu ciddi anlamda bir yere getirdik. Bu toplu sözleşmede yüzde yüz eşitlik talebi ile yola çıktık. Bizler bu toplu sözleşmeden razıyız” dedi.

TOPLU SÖZLEŞME İLE YENİ HAKLAR

İmzalanan sözleşmede işçiye yeni haklar verildi. Çocuğu askere giden işçiye 500 TL, evlat edinen işçiye 10.000 TL, altı aylık dönemler için enflasyon oranında zam (ilk yılın ikinci altı ayı için enflasyon oranında zam yoktu; eklendi), iki zam dönemi için enflasyona + % 1 refah payı eklendi.