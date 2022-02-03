İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'sağanak yağış' raporu

03 Şubat 2022 Perşembe, 11:48

İzmir’de dün akşam 21.30’da başlayan ve 22.30’da etkisini artıran kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye, Fen İşleri, Park ve Bahçeler dairesi başkanlığı ekipleriyle İZSU Genel Müdürlüğü’nün tüm ilgili birimleri sabaha kadar kesintisiz görev yaptı. Yağmura zaman zaman kuvvetli rüzgar ve fırtına da eşlik etti.

Saat 22.30’da kent merkezinde 5 ile 10 dakika arasında süren dolu yağışı da görüldü. Rüzgarın hızı saatte 106 kilometreye kadar çıktı. Son 24 saatte Dikili’de metrekareye 84, Bergama’da 68, Çeşme ve Karaburun’da 64, Bornova’da 62, Konak’ta 56, Buca’da 53, Menderes ve Bayraklı’da 48, Kınık’ta 44, Balçova’da ise 41 kilogram yağış düştü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı 30 ilçede 57 itfaiye istasyonu, 358 personel (bir vardiyada) ve 255 araçla çalıştı. Su baskınlarında 280 motopomp, 141 adet mobil jeneratörle ekipler görev yaptı. 14 itfaiye istasyonunda konuşlanan AKS Arama Kurtarma ve Sağlık ekipleri de çatı, tabela uçması olaylarına müdahale etti ve özellikle çevre ilçelerde mahsur kalan hayvanları kurtardı. Su baskını riski olan alt geçitlerde büyük su çekme pompaları yüklü araçlar ile konuşlandırılan mobil ekipler gece boyunca görevdeydi.

İZSU ekipleri ise yoğun yağışların neden olabileceği olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla 900’den fazla personeliyle sahadaydı. Ekipler, merkez ve çevre ilçelerde su birikintilerinin olduğu bölgeleri tespit ederek mazgal ve yağmur suyu kanallarının temizlik çalışmalarını sürdürdü. Yağmur suyu ayrıştırma projelerinin hayata geçirildiği bölgelerde ise ciddi bir sorun yaşanmadı.

106 İHBAR

Yağmur bazı bölgelerde taşkınlara neden oldu ve fırtınanın etkisiyle çok sayıda ağaç devrildi. Taşkınlar ağırlıklı olarak Konak, Karabağlar, Karşıyaka ve Dikili ilçelerinde yaşandı. Ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi, HİM ve İZSU’ya gelen 106 ihbarı değerlendirerek mağduriyet yaşanan tüm adreslere giderek su tahliyesine yönelik çalışma yaptı. Su birikintisi nedeniyle Zafer Payzın Kavşağı’nda bir şeritte trafikte aksama yaşandı. İZSU, Fen İşleri ve İtfaiye dairesi başkanlıkları ekiplerinin çalışmaları sonucu su çekilerek trafik akışı sabah saatinde normale döndü. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Karaburun Reisdere’de ve Uzundere’den Evka-7’ye giden ana yolda dağdan gelen malzemeler nedeniyle kapanan yolu trafiğe açtı. Dikili’de Sülüklü Deresi'nde yaşanan taşkına karşı İtfaiye ekipleri kepçeyle müdahale etti ve derenin akışını rahatlatarak s orunu çözdü. 1/1 Sokak ile 37 Sokak üzerinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri su tahliye işlemini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimler sabaha kadar kesintisiz bir şekilde çalışarak günün ilk ışıklarıyla birlikte yaşamın normale dönmesini sağladı.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinde sona erecek.