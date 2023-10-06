İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine sıcak yemek desteği

Yayınlanma: 06.10.2023 - 13:43

Güncelleme: 06.10.2023 - 13:43

Başta Dokuz Eylül ve Ege üniversiteleri olmak üzere kentte bulunan üniversitelerde öğrenci yemek ücretlerine yüzde 200’ü geçen zamlar yapıldı. Öğrenciler yemekhanelerde zamları her gün protesto ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine destek olmak için sıcak yemek dağıtımına bu yıl da devam edeceğini duyurdu. Üniversite yönetimlerinin büyükşehir belediyesinin kampü içinde yemek dağıtmasına izin vermemesinden dolayı bu yıl da üniversitelerin yakınlarına kurulacak 6 noktada sıcak yemek dağıtımı başlayacak.

“GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

9 Ekim’de başlayacak sıcak yemek dağıtımı hakkında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, derinleşen ekonomik krizden en çok gençlerin etkilendiğini belirterek “Biz gençlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Masraflarını ne kadar azaltabilirsek, o kadar iyi. Çorba Durakları da yakında hizmet vermeye başlayacak. Elimizden ne geliyorsa, yapmaya devam edeceğiz” dedi.

GÜNDE ORTALAMA 5 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILACAK

Ege Üniversitesi Metro İstasyonu çıkışı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü karşısı, İ.Y.T.E Kampüsü, Katip Çelebi Üniversitesi Kampüsü, Demokrasi Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi’nde hafta içi her gün 17.00-19.00 saatleri arasında sıcak yemek dağıtılacak. Günde ortalama 5 bin öğrenci bu hizmetten yararlanabilecek.

Üniversite öğrencilerine 2021 yılından itibaren toplam 618 bin 450 kişilik akşam yemeği ücretsiz olarak ulaştırıldı.