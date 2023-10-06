İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine sıcak yemek desteği
İzmir’deki üniversitelerin yemekhanelerine gelen zamları protesto eden öğrencilere İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden destek geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine sıcak yemek desteği bu yıl da devam edeceğini duyurdu.
Başta Dokuz Eylül ve Ege üniversiteleri olmak üzere kentte bulunan üniversitelerde öğrenci yemek ücretlerine yüzde 200’ü geçen zamlar yapıldı. Öğrenciler yemekhanelerde zamları her gün protesto ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine destek olmak için sıcak yemek dağıtımına bu yıl da devam edeceğini duyurdu. Üniversite yönetimlerinin büyükşehir belediyesinin kampü içinde yemek dağıtmasına izin vermemesinden dolayı bu yıl da üniversitelerin yakınlarına kurulacak 6 noktada sıcak yemek dağıtımı başlayacak.
“GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”
9 Ekim’de başlayacak sıcak yemek dağıtımı hakkında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, derinleşen ekonomik krizden en çok gençlerin etkilendiğini belirterek “Biz gençlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Masraflarını ne kadar azaltabilirsek, o kadar iyi. Çorba Durakları da yakında hizmet vermeye başlayacak. Elimizden ne geliyorsa, yapmaya devam edeceğiz” dedi.
GÜNDE ORTALAMA 5 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILACAK
Ege Üniversitesi Metro İstasyonu çıkışı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü karşısı, İ.Y.T.E Kampüsü, Katip Çelebi Üniversitesi Kampüsü, Demokrasi Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi’nde hafta içi her gün 17.00-19.00 saatleri arasında sıcak yemek dağıtılacak. Günde ortalama 5 bin öğrenci bu hizmetten yararlanabilecek.
Üniversite öğrencilerine 2021 yılından itibaren toplam 618 bin 450 kişilik akşam yemeği ücretsiz olarak ulaştırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'yi 'El Nino' vuracak!
- Çevre dostu yakıtta sona gelindi
- İYİ Parti'nin Eskişehir adayı belli oldu!
- Ankara'da CHP'nin parladığı ilçe
- ABD jeti Suriye'de Türk İHA'sını düşürdü
- Öcalan'ın mektubunu okumuştu
- Güzel başlayan gece 10 dakikada kabus oldu!
- Balkondan düşen tıp öğrencisi hayatını kaybetti
- Milyonlarca emekli bekliyordu
- Bir asker şehit oldu!