Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine yaka paça gözaltı

Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.10.2023 - 03:00

AKP’li eski milletvekili Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın rektörlüğündeki İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yemek fiyatlarına yapılan yüzde 200'e varan zamlara tepki sürüyor. Her gün öğle yemeğine gidip yemekten önce çatal kaşıkları birbirine vurarak zamları protesto eden öğrencilere özel güvenlik dün müdahale etti. Yaka paça yemekhaneden çıkarılan öğrencilerden sekizi gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Üniversite yönetiminin öğrencilerle iletişime geçerek görüşme talebinde bulunduğu ancak görüşmeye yönetimden kimsenin gelmediği de öğrenildi.

AKINCI: BESLENME TEMEL HAKTIR

Öğrencileri engellemeye çalışan, cep telefonlarıyla kayıt alan ve öğrencilere müdahale ederek gözaltına alan güvenlikçilerin yaptıklarının hukuksuz olduğunu belirten Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şubesi Başkanı Ümit Akıncı, “Öğrencilerin en temel haklarından birisi olan beslenme hakkı kapsamında, yapılan yemek zamlarına karşı demokratik tepkilerini dile getirmesi karşısında özel güvenliğin, engelleme hatta öğrencileri fişlemeye varan uygulaması kabul edilemez. Üniversiteler her türden düşüncenin ve tepkinin yasal, meşru ve demokratik yoldan dile getirilebildiği yerlerdir. Öğrencilerimizin yanındayız” diye konuştu.

GÜLER: ÖĞRENCİLERİ KUTLUYORUM

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Genel Başkanı Meral Güler de öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Burs vermemizin nedenlerinden birisi de bir öğlen yemeği, bir akşam yemeği yiyebilsinler, derslerine çalışabilsinler. Bunları yapamadıktan sonra bir devlet gücünün ne anlamı vardır? Bir öğlen yemeği, huzurla bir akşam yemeği veremedikten sonra. Ben bir İzmirli olarak Dokuz Eylül ve Ege üniversitesi gençlerini kutluyorum. Umuyorum buna da devlet el atacaktır. İlkokuldan başlayarak yani tüm eğitim sistemi içerisinde bu yeme işini, yemek işini, öğlen porsiyonlarını, akşam porsiyonlarını veya ara öğünleri bir şekilde bir düzene sokacaklardır” sözlerini kullandı.