İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden vergi dairesine gürültü cezası!

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 10:25

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 10:25

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde Kemalpaşa Belediyesi'nin kiracısı olarak faaliyet gösteren Kemalpaşa Vergi Dairesi ile ilgili bir vatandaştan gelen “gürültü” şikayeti üzerine harekete geçti.

Gündeme Bakış’ın haberine göre; vergi dairesine ait klimaların çalışması sırasında yüksek ses çıktığı tespit edildi. Tutanakta, “Kemalpaşa Vergi Dairesine ait soğutma gruplarının faaliyeti esnasında meydana gelen gürültünün arka plan gürültü düzeyine etkisi bakımından Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 22. maddesinin (b) bendine aykırı olduğu tespit edilmiştir” ifadelerini kullanıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Vergi Dairesine 21 bin 903 TL'LİK idari cezası uyguladı.