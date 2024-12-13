İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5. Kent Lokantası açıldı

Yayınlanma: 13.12.2024 - 11:40

Güncelleme: 13.12.2024 - 11:40

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelir gelmez hayata geçirdiği, büyük ilgi gören Kent Lokantaları’nın beşincisi Aliağa’da açıldı. Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi’nde hizmete giren Kent Lokantası’nın açılışında konuşan Başkan Tugay, tanzim satış mağazalarının de en kısa sürede hizmete gireceğinin müjdesini verdi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda yurttaşlara ekonomik destek sağlamaya çalıştıklarının altını çizen Başkan Tugay, “Kent Lokantalarımız ve Halk Ekmek büfelerimiz bu hizmetlerimizden ikisi. Halk Ekmek’te de en uygun fiyatla ve çok sayıda noktayla çalışmaya devam ediyoruz. Yakında tanzim satış mağazalarımızı da birer birer açmaya başlayacağız. Gönül istiyor ki ülkemizde yoksulluk, işsizlik olmasın; insanlarımızın bu tür şeylere ihtiyacı olmasın. Ama bugün bu ortamı yaratanlar, bizi bu hizmetleri yapmaya mecbur bırakıyorlar. Bütün dileğimiz ülkemizin hak ettiği refah, kalkınmışlık, zenginlik, medeniyet, çağdaşlık içinde olması. Türkiye’nin hiçbir vatandaşımızın yardıma ihtiyaç duymadığı bir ülke olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ALİAĞA’YA HAYIRLI OLSUN”

İlçenin ihtiyaçları için çalışacaklarını vurgulayan Başkan Tugay, “Aliağa’nın bizden beklediği hizmetleri biliyoruz. Hepsi planımızda, birer birer yapılacak. İnşallah Aliağa’nın bugüne kadar beklediği bütün hizmetleri en üst düzeyde yapacağız. Ama bu sadece Aliağa için değil İzmir’in her köşesi için, CHP’nin belediye hizmetlerini yürüttüğü bütün kentler için geçerli. Her insanımız bizim için değerli. Sizleri de bizlere destek olmaya ve dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz. Kent Lokantası Aliağa’ya hayırlı osun” dedi.

Başkan Tugay açılışın ardından esnafı ziyaret etti, sokaktaki yurttaşlarla sohbet etti.

HEM UCUZ HEM SAĞLIKLI

Ekonomik krizde yurttaşların sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Kent Lokantaları Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı, Çiğli Maltepe Mahallesi, Karabağlar kaymakamlık binası karşısı ve Menemen Mermerli Mahallesi’nde hizmet veriyor. Aliağa’da açılan 5. Kent Lokantası, hafta içi saat 11.30’dan itibaren hizmet verecek. Kent lokantalarında dört çeşit yemekten oluşan menü 50 TL’den sunuluyor. Lokantalar ekonomik kriz ortamında hem ucuz hem de sağlıklı menüleriyle İzmirlinin yüzünü güldürmeye devam edecek.

TANSAŞ MODELİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İhsan Alyanak’ın girişimiyle 1973 yılında halka ucuz et, sebze, meyve ve kömür ulaştırmak adına kuruldu. Tanzim satışın kısaltması Tansa adıyla faaliyete geçti. İlk mağaza Alsancak’ta açıldı. Tansaş Tanzim Satışları A.Ş. 1973-2016 yılları arasında faaliyet gösterdi. Türkiye'nin ilk modern perakendecilerindendi.