İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Açık Veri Portalı’na ödül

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 10:24

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 10:24

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “akıllı kent” hedefi doğrultusunda İzmir’le ilgili verilerin ücretsiz erişime açıldığı açık veri portalı, Açık Veri ve Teknoloji Derneği (AVTED) tarafından yapılan Yerel Yönetimler Açık Veri Endeksinde “Hazır Olma, Uygulama ve Etki” boyutları değerlendirmesinde toplamda en yüksek puanı alarak tüm büyükşehirler arasında birinci oldu. Açık veri portalına sahip Balıkesir, Bursa, İstanbul ve Konya Büyükşehir Belediyeleri’ni geride bırakan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda öncü rolüyle yine adından söz ettirdi.

AÇIK VERİ PORTALINDA 177 VERİ SETİ YER ALIYOR

İzmir ile ilgili farklı kategorilerde veri setlerinin bulunduğu açık veri portalında, aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıkları, ESHOT, İZSU, İZMİR METRO ve İZBAN’ın da bulunduğu 32 organizasyondan 177 veri seti bulunuyor. Açık veri portalı, yeni iş kurmak veya işini geliştirmek isteyen girişimcilerin de ihtiyaçlarına cevap veriyor.

ÜÇ BAŞLIKTA DEĞERLENDİRME

Açık Veri ve Teknoloji Derneği, (AVTED), toplamda üç kategoride değerlendirme yaptı. İlk olarak “Hazır Olma Boyutu” ele alındı. Bu kategoride belediyenin açık veri vizyonu olup olmadıg^ı, yapılan çalıs¸maların bu vizyonun hedefleriyle örtüs¸üp örtüşmediği, sürdürülebilir olup olmadıg^ı ve bir açık veri programı kurmak için gereken adımları ana hatlarıyla çerçeveleyen stratejinin bulunup bulunmadıg^ı konularında bilgi alındı.

İkinci değerlendirme konusu “Uygulama Boyutu” oldu. Burada açık veri portalının yetenekleri, yayınlanan veri seti sayısı, formatları, metaveri ve etiket gibi detayları içeren bilgi kartları ve kategori sayısı gibi içeriklere dair konular dikkate alındı. Son olarak “Etki Boyutu”nda ise açık veri kullanılarak hem kurum hem s¸ehre katkı sag^layacak ne gibi projeler gelis¸tirildig^i, yeni istihdam, tasarruf ve inovasyon gibi bas¸lıklarda belediyeye katkısının olup olmadıg^ı, yerel paydas¸ların ve kamuoyunun farkındalık ve katılımının sag^lanıp sag^lanamadıg^ı deg^erlendirildi.