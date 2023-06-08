İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin konut projesi Çiğli’de yükseliyor

Yayınlanma: 08.06.2023 - 11:05

Güncelleme: 08.06.2023 - 11:05

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belediye personeli ve dar gelirli aileler için uygulamaya koyduğu 546 dairelik “Egeşehir Toplu Konut Projesi” hızla ilerliyor. Çiğli'deki 36 bin metrekarelik alanda uygulanan toplu konut projesi, 30 ay içerisinde tamamlanacak. Betonarme imalatları devam eden konutlar, 14 adet 10 katlı bloktan oluşuyor. Ayrıca yapılan konutlarda Türkiye’de ilk defa Türk tipi bir Risk Analiz Metodu uygulanıyor.

“TEMELLER ÜZERİNE KATLARI ÇIKMAYA BAŞLADIK”

Yapım sürecini hızla başlattıklarını söyleyen EGEŞEHİR A.Ş Genel Müdürü Ekrem Tükenmez, “14 bloğumuzdan 3 tanesinin temelini tamamladık, bu temeller üzerine katları çıkmaya başladık. Her blokta zemin+9 şeklinde uygulanıyor. 8 tanesi bodrumlu, 6 tanesi bodrumsuz. Proje, inşa faaliyetleri ve malzeme seçiminde deprem yönetmeliği ve ulusal ve uluslararası standartları uyguluyoruz. İnşaatlarımızda yeşil çatı ve güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik sistemleri de kullanacağız. Zor bir arazi üzerine inşaat gerçekleştireceğiz ancak hafriyat ve kazı işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Bununla birlikte betonarme imalatlarına devam ediyoruz, her geçen gün işi tamamlamak için hız kazanacağız. Peyzaj da tamamlandığında çok güzel bir yaşam alanı olacağına inanıyorum” dedi

“DOĞAL AFETLERİ DE EKLEDİK”

Türk tipi Risk Analiz Metodunu ilk defa bu projede uyguladıklarını dile getiren İmece Yaka Yapı Kooperatifi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Gökhan Güler, “Türkiye’de hiçbir şekilde Türk tipi bir risk analizi yoktu. Doktora projemle yüzde yüz çalışır bir biçimde risk analizi tasarladık. Türkiye’nin iş koşullarına uygun dizayn ettik. Dünyada 5 farklı risk analizi tekniği vardır. Fiziksel, kimyasal, ergonomik, psikososyal faktörler vardır. Biz buna doğal afetleri de ekledik. Ayrıca sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre bin 800 sağlık ve güvenlik işaretini de kendimiz imal ettik” dedi.

EV SAHİBİ OLACAKLAR

İzmir Emekçileri Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Sultan Tazegül ise “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Tunç Başkanımızın talimatıyla hiç evi olmayan personele ve dar gelirli vatandaşlarımıza inşa edilen 546 konutun çalışmaları tüm hızıyla ilerliyor. Arkadaşlarımız 30 ey sonra sıcak yuvalarına yerleşmiş olacak. İnşaat maliyetlerinin arttığı şu günlerde çok uygun fiyata arkadaşlarımız ev sahibi olacak” şeklinde konuştu.

DEPREM VE İKLİM KRİZİ DE DÜŞÜNÜLDÜ

EGEŞEHİR A.Ş. tarafından 546 konut inşa edilecek. Projede deprem güvenliği, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularına duyarlı çözümlerin yer alması amaçlandı.

Mimari proje 14 adet 10 katlı bloktan oluşacak. Blokların 7 tanesi 3+1, 7 tanesi 2+1 daire olacak. Projede yapılaşacak bina oturum alanı 6 bin 500 metrekare, yapısal peyzaj alanı 12 bin 300 metrekare ve bitkisel peyzaj alanı 17 bin 168 metrekare olarak planlandı.