İzmir çevre yolu için İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplanacak

Yayınlanma: 20.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.08.2024 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeye ilişkin 9 Ekim’de İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun (İDK) toplanacağını açıkladı. Ardından onay aşamasına kalacak olan proje, 41 kilometre uzunluğunda olacak. 11 adet de kavşak planlanan proje ise orman alanı, ağaçlandırılack alan, tarım alanı, mera, doğal sit alanı, arkeolojik sit alanı, askeri alan ve askeri yasak bölgeden geçecek.

229 BİN 900 AĞAÇ

Proje güzergâhının üzerindeki 2 bin 299 hektarlık alan orman alanlarından belirlendi. Bakanlık hazırladığı dosyada, hektar başına ortalama 100 ağaç düştüğünü belirtti. Bu hesaplamalar doğrultusunda 229 bin 900 ağacın kesileceği öngörülüyor.

Bu türlerin arasında kayın, meşe, sarıçam, karaçam, ladin ve sedir ağacı bulunuyor.

Projeye ilişkin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan görüşte, “3. derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan otoyol bağlantı yolunun sit alanı sınırı dışından geçirilmesi, genişletilen 3. derece arkeolojik sit alanı sınırları içinde kalan bölümünde ise çalışmaların ilgili müze müdürlüğünün önereceği teknik ve yöntemlerle tüm süreçlerin müze müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilmesi gerekmektedir” dendi.

ŞİRKET PROJEYİ GERİ ÇEKTİ

Cumhuriyet'in geçen aylarda gündeme getirdiği Muğla Kavaklıdere’deki proje süreci, şirketin isteğiyle iptal edildi.

2017’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan maden için ilk onayını alan Riva Seramik, Kurucaova ve Derebağ mahallelerine genişleme talep etmişti. Şirketin feldispat ocağını 36.79 hektara büyüme isteği sırada beklerken, onların yanına da kömür ocağı açmak için girişimlerde bulundu. Orman, tarım alanı ve meraları kapsayan proje, bakanlık tarafından onaylansaydı çalışmalara başlanacaktı. Ancak şirket, projeden vazgeçtiğini duyurdu. Bununla birlikte çevresel etki değerlendimesi (ÇED) süreci sonlandırıldı.

HENÜZ TEHLİKE GEÇMEDİ

Projeden vazgeçilmeseydi, 36.79 hektarlık alanda feldispat madeni çalışmaları yapılacaktı. Çalışmalar kapsamında üretim de yıllık 96 bin tondan 1 milyon tona çıkarılacaktı. Şirketin hâlâ bölgede 250 hektarlık ruhsatı bulunuyor. Bu da büyümenin başka bir projeyle gelebileceğini gösteriyor.