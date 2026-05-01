İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları: 4 koldan Gündoğdu’ya kortej

İzmir'de Kültürpark Lozan kapısı önünden başlayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşüne İzmir büyükşehir belediye başkanı Cemil Tugay, Kadın kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP PM üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP İzmir Milletveki Yüksel Taşkın, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Belediye Başkanları, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve CHP İzmir il Gençlik örgütü katıldı. kortej sırasında Gençlik örgütü 'Bıçak kemikte' şiirini okudu.

TMMOB, İzmir Barosu avukatları cübbeleri ve İzmir Tabip Odası ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde buluşarak Gündoğdu Meydanı’na yürüyüşe geçerken DİSK Ege Bölge Temsilciliği, Basmane Meydanı’nda toplanarak alana doğru hareketlendi. Türk-İş Ege Bölge temsilciliği, ÇYDD, ADD, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile kent konseyleri ise Alsancak Limanın’dan Gündoğdu’ya doğru yürüyüşe başladı.

KESK ise İzmir Borsa binası önünden TİP, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve işçi sendikaları da Cumhuriyet Meydanı’ndan, Gündoğdu meydanına yürüyüşe geçti.

ASU KAYA: “KADIN EMEĞİ YOK SAYILIYOR”

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye’de işsizlik ve kadın emeğinin görünmezliği üzerine sert eleştirilerde bulundu. Kaya, mevcut ekonomik tabloyu ve kadınların çalışma hayatındaki yerini değerlendirerek iktidarı hedef aldı.

“İŞSİZLİK TARİHİ SEVİYELERDE”

Kaya, Türkiye’de işsizliğin rekor seviyelere ulaştığını belirterek, “Bugün 1 Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı ama 1 Mayıs’ta Türkiye’de işsizlik tarihi rekor seviyelerde. TÜİK verilerine göre iktidarın başarı masalları yine yerle bir” dedi.

Kadınların iş gücüne katılımındaki düşüklüğe dikkat çeken Kaya, “Kadınların sistematik biçimde çalışma hayatının dışına itildiği, istihdamda erkeklerin %66, kadınların sadece %31, iş gücüne katılımda erkekler %70, kadınlar %35. Genç kadın işsizliği ise %20” diye konuştu.

“BU TABLO EŞİTSİZLİĞİN AYNASI”

Ortaya çıkan verilerin sadece istatistik olmadığını vurgulayan Kaya, “Bunlar sadece bir istatistik değil. Bunlar Türkiye’de kadın-erkek eşitsizliğinin düpedüz aynaya yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

İktidar politikalarını eleştiren Kaya, “Yıllardır AKP’nin kara düzeni; kadınları istihdamdan koparan, bakım yükünü paylaşmayan, kreş açmayarak kadınları eve mahkûm eden bir anlayışın sonucudur” dedi.

“KADINLAR GÜVENCESİZLİĞE MAHKÛM EDİLİYOR”

Kadınların hem ekonomik hem de sosyal anlamda baskı altında olduğunu belirten Kaya, “Kadının emeğini yok sayan, yoksulluğa mahkûm eden bu düzeni kabul etmiyoruz. AKP iktidarının kara düzeninde her gün en az bir kadın katlediliyor. Kadınlar güvencesiz çalışmaya mahkûm bırakılıyor” şeklinde konuştu.

“TEMEL CONTA İŞÇİLERİ 508 GÜNDÜR GREVDE”

İzmir’de devam eden işçi direnişine de değinen Kaya, “İzmir’de Temel Conta’nın kadın işçileri tam 508 gündür grev yapıyorlar. Bu kadınlar, sadece düdük çalarak protesto haklarını kullandıkları için gözaltına alındılar” dedi.

“BU DÜZEN DEĞİŞECEK”

Konuşmasının sonunda seçim vurgusu yapan Kaya, “Kadının emeğinin yok sayıldığı bu düzende yaşam mümkün değil. Ama gelecek ilk genel seçimlerde bu kadınlar AKP’nin bu kara düzenine ‘yok’ diyecek ve 1 Mayısları emeklerinin karşılığını alarak kutlayacaklar” ifadelerini kullandı.

CHP'DEN EMEĞİN MANİFESTOSU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında “Emeğin Türkiyesi” başlığıyla hazırladığı emek manifestosunu kamuoyuyla paylaştı. Manifestoda, her yurttaşın insanca yaşayabileceği bir ücret, güvenceli çalışma koşulları ve sosyal haklara eksiksiz erişim hedefi vurgulandı.

CHP’nin açıkladığı manifestoda, asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılacağı ve “insanca yaşam” kriterine göre yeniden düzenleneceği ifade edildi. Ücret politikalarının bilimsel veriler ve sendikalarla birlikte belirleneceği belirtilirken, hiçbir emekçinin yoksulluk sınırının altında bir gelire mahkûm edilmeyeceği kaydedildi.

Manifestoda, taşeron sistemine, güvencesiz ve kayıt dışı çalışmaya son verileceği vurgulanırken, kamu ve özel sektörde kadrolu, güvenceli istihdamın yaygınlaştırılacağı ifade edildi. Kamu emekçileri için liyakat esaslı bir sistemin hayata geçirileceği, mülakat uygulamalarından kaynaklanan mağduriyetlerin giderileceği belirtildi.

Emeklilik sistemine de geniş yer verilen manifestoda, emekli aylıklarının insanca yaşam koşullarına uygun seviyeye çıkarılacağı ve sistemin adil ve sürdürülebilir hale getirileceği bildirildi.

Sendikal hakların güçlendirilmesi de manifestonun temel başlıkları arasında yer aldı. CHP, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılacağını, tüm çalışanlara uluslararası standartlara uygun grev hakkı tanınacağını açıkladı.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda da kapsamlı düzenlemeler vaat edilirken, iş cinayetlerine karşı denetimlerin artırılacağı ve cezasızlığın sona erdirileceği ifade edildi. Çalışma saatlerinin kısaltılarak günlük 7 saate indirileceği, emekçilerin yaşam kalitesinin artırılacağı belirtildi.

Kıdem tazminatı hakkının korunacağı vurgulanan manifestoda, bu hakkın kuşaklar arası bir güvence haline getirileceği ifade edildi.

Kadın emeğine yönelik politikalarda ise cinsiyet eşitliği temel ilke olarak öne çıktı. Kadınların güvencesiz çalışmaya itilmesine karşı önlem alınacağı, kreş hakkının anayasal güvence altına alınacağı belirtildi.

Gençlere ilişkin başlıkta, çocuk işçiliğinin sona erdirileceği ve gençlerin ucuz iş gücü olarak kullanılmasının önüne geçileceği ifade edildi. Mesleki eğitim süreçlerinin nitelikli ve güvenceli istihdamla destekleneceği kaydedildi.

Vergi sistemine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı manifestoda, dolaylı vergilerin azaltılacağı, çok kazananın daha fazla vergi verdiği adil bir sistemin kurulacağı belirtildi. Ücretliler üzerindeki vergi yükünün hafifletileceği, sosyal harcamaların artırılacağı ifade edildi.

CHP’nin “Emeğin Türkiyesi” vizyonuyla açıkladığı manifesto, 1 Mayıs’ın dayanışma ve mücadele ruhuna vurgu yaparak “Yaşasın 1 Mayıs” mesajıyla son buldu.