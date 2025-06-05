İzmir’de 23 bin işçinin grevi, büyükşehir belediyesi ile DİSK’in anlaşmasıyla sona erdi: Yedi gün sonra uzlaşı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İzBB) şirketlerinden İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de DİSK Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 nolu şubelerde örgütlü 23 bin işçiyi kapsayan ve altı aydır devam eden toplu iş sözleşmesinde (TİS) uzlaşı sağlanamaması ile başlayan grev dün yedinci gününde, İzBB’nin önceki gece ilettiği ve İzBB Başkanı Cemil Tugay’ın “son teklif” diye nitelediği teklifin kabul edilmesiyle son buldu. Önceki gün yapılan görüşmelerde büyükşehirin ilk altı ay için yüzde 30 zam, ikinci altı ay için yüzde 17 enflasyon farkı üzerine yüzde 2 refah payı teklifinin kabul edilmemesi üzerine masadan kalkan Tugay’ın “Benim açımdan bu kişilerle görüşme yolu kapanmıştır. Ben görüşmek isterim ancak bu anlayışla görüşmemiz ve anlaşmamız mümkün değildir” demişti.

Sendika yetkilileri teklifin kabul edilip edilmemesini işçilere sordu. İşçilerin talebi sonrası grevi bitirme kararı alan DİSK Genel-İş İzmir şubeleri TİS’i imzalamak için yetki istedi. Grev nedeniyle gerilimin artması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatı ile CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve CHP genel başkan yardımcıları Gamze Taşcıer ve Murat Bakan arabulucu olmuştu. Önce il başkanı Şenol Aslanoğlu ile görüşen CHP heyeti, daha sonra da sendika yetkilileri ile bir araya geldi.

DİSK, Kültürpark 1 Nolu Hol önünde işçileri toplayarak teklifi sözlü olarak tekrar etti ve “Kabul edenler?” şeklinde oyladı. Hol önündeki emekçilerin büyük çoğunluğu teklifin kabul edilmesi yönünde oy verdi. DİSK Genel-İş İzmir 2 Nolu Başkanı Ercan Gül, teklifin kabul edilmesinin ardından, “Bize imza yetkisini veriyor musunuz? Yetkiyi verdiniz, hangi anlamda verdiyseniz saygı duyuyorum ama ben burada yarınları düşünerek yalnızlaşmamak adına İZELMAN’ın imzaladığı gibi bu TİS’i imzalamak istiyoruz. Bu güveninizi asla boşa çıkarmayacağım” ifadelerini kullandı.

'BELEDİYELERİN GÖZDEN GEÇİRMESİ GEREKENLER VAR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DİSK Genel-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile CHP Genel Başkan Yardımcı Gamze Taşçıer, büyükşehir avukatı Ahmet Okay, DİSK Genel-İş İzmir 1 No’lu Başkanı Engin Topal ve DİSK Genel-İş İzmir 3 No’lu Başkanı Serap Yılmaz katıldı. Basın toplantısında yaptığı konuşmada, işçinin hakkını aramasına destek verdiğini söyleyen Tugay, “1 ve 3 No’lu şubelerle bir mutabakata varıldı” dedi.

'ÜSLUP HATALARI OLDU'

Tugay açıklamasında şunları söyledi: ‘’Bizim başladığımız bir nokta vardı. Sendikalarımızın talep ettiği bir nokta vardı. Sonuçla ilgili memnun olan olacaktır, olmayanlar olacaktır. Bunun en doğru değerlendirmesini belediye yöneticileri ile sendika yöneticileri olacaktır. Üslup hatalarının olduğunu her iki taraf için de söyleyebilirim. Ama bizler İzmir halkına hizmet etme sorumluluğu olan kişiler olarak bir aileyiz. Bir aile ifadesi sıkça kullanıldığı için içi boşaltılmış gibi dursa da böyle hissediyoruz. Zorlu bir süreç içerisinde olduğundan bu hataların da olağan görülmesini bekliyorum. Öfkemiz yok, anlaşmayı yaptıktan sonra hemen İzmirlilere hizmet etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz.

'RANT DEVŞİRMEYE ÇALIŞTILAR'

Hiçbir zaman çalışanların mücadelelerine, grev haklarına karşı olmadım. Böyle birisi Cumhuriyet Halk Partisi’nde olamaz zaten. Bu süreçte bizi işçi düşmanlığıyla suçlayarak siyasi rant devşirmeye çalışanlar oldu.” Tugay, “Sonuçta biz mevcut bütçe olanaklarımızla yapabildiğimizi yapabiliyoruz. Sendika yönetiminde olan arkadaşlarımız da çalışanların, işçilerin haklarını korumak adına burada taleplerini kendi doğruları oranında dile getiriyorlar. Bu gayet doğal bir süreçtir” dedi. Tugay ayrıca, “Belediyelerin, kamu kurumlarının personel istihdamı ve verimliliğiyle ilgili, sendikalarla ilişkilerle ilgili gözden geçirilmesi gereken şeyler var” ifadelerini kullandı.

'ZAM TEMMUZDA'

İşe devam primi ve sağlık raporu priminin yeni TİS’te olmadığının altını çizen Tugay, “Yeni sözleşmelere bunları koymayacağız. Şu an itibarıyla 65-80 bin TL arasında bir rakam alacak arkadaşlar. 1 Temmuz’dan itibaren zam olacak” diye konuştu. İZENERJİ’nin de grevi bitirdiğini ve anlaşmanın ayrıntılarını belirlemek için beklediğini söyleyen Tugay, “Detayları konuşmadığımız için burada değiller” ifadelerini kullandı. DİSK Genel-İş İzmir 3 No’lu Başkanı Yılmaz da dün itibarıyla grevdeki tüm işçilerin işinin başına döndüğünü ve başta toplu ulaşım, temizlik hizmetleri olmak üzere tüm belediye hizmetlerinin aksamadan yapıldığını söyledi.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Gamze Taşcıer, yayımladığı açıklamada, İzmir halkının ve emekçilerin kazandığını söyledi. Taşcıer, “Şunu açıkça söylemek gerekir: Karşımızda yıllardır emeği yok sayan, alın terini değersizleştiren bir iktidar var. Kamuda güvencesizliği kural haline getiren, grev hakkını suç gibi gösteren, sendikal örgütlenmeyi baskı ve tehditle bastırmaya çalışan bu anlayış; özellikle CHP’li yerel yönetimlere karşı düşman hukuku uygulamakta, belediyelerimizi işlevsizleştirmek ve yönetilemez hale getirmek için her yolu denemektedir. Ancak İzmir’de olduğu gibi, emeğe saygı duyan, diyalogdan yana tavır alan, sosyal demokrat yönetim anlayışıyla hareket eden CHP’li belediyeler bu baskı politikalarına boyun eğmemekte; insan onuruna yaraşır bir yaşam için çözüm yollarını kararlılıkla inşa etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

DİSK'TE İSTİFA RÜZGÂRI İDDİASI

DİSK Genel-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan gerilim süreci ilçe belediyelerine de sıçradı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sendikanın 3 nolu şube başkanı ve aynı zamanda CHP üyesi olan Serap Yılmaz’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle disipline sevk edilmesi için bir adım attı. Eşki’nin, Yılmaz’ın parti disiplinine gönderilmesi amacıyla CHP il başkanlığına resmi dilekçe sunduğu öğrenildi. Yılmaz’ın açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları, bazı işçiler arasında da rahatsızlık yaratmıştı. DİSK’e tepkiler sadece açıklamalarla sınırlı kalmadı. Balçova Belediyesi’nde çalışan işçilerin yaklaşık yüzde 80’i sendikadan istifa ettiği bildirilirken Bornova Belediyesi’nde de 450 işçinin DİSK’ten ayrıldığı öne sürüldü. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Birkaç yerde 30-40 kişinin istifa ettirildiğini ancak geri dönüşler sağlandığını” savundu.