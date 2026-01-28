İzmir'de 3 günde 3 kadın cinayeti: 'Öldürülen her kadının hesabını soracağız'

Açıklamayı İzmir Kadın Platformu’ndan Rabia Taşdemir okudu.. Açıklama sırasında sık sık "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz", "Koruma, aklama, yargıla" sloganları atıldı.

Rabia Taşdemir, 2025 yılına ilişkin erkek şiddeti verilerini paylaşarak, “Geride bıraktığımız yıl erkekler en az 299 kadını ve 64 çocuğu öldürdü. En az 16 kadına tecavüz edildi, 772 kadın seks işçiliğine zorlandı, 131 kadın tacize uğradı, 229 çocuk istismara maruz kaldı” dedi.

Taşdemir, kadın cinayetlerinin münferit olmadığını vurgulayarak, “Bu olaylar tesadüf değil, kader değil. Bunlar ataerkinin, erkek devlet şiddetinin, cezasızlığın ve kadın düşmanı politikaların sonucudur” diye konuştu.

"VAHŞETİN SORUMLUSU SARAYDIR"

Kadın cinayetlerinin sorumlusunun kadınları korumayan devlet politikaları olduğunu ifade eden Taşdemir, “Bu vahşetin sorumlusu Saray’dır. Erkekler cezasızlıktan aldığı cesaretle şiddet uyguluyor. Devlet erkek şiddetini durdurmadığı her gün, yeni faillere açıkça cesaret veriyor” dedi.

Taşdemir ayrıca, şiddeti normalleştiren dile de tepki göstererek, “Sadece failler değil, erkek şiddetini aklayan, ‘kıskançlık’, ‘tartışma’, ‘aile meselesi’ gibi ifadelerle kadın cinayetlerini normalleştiren dil de suç ortağıdır” diye konuştu.

SAVAŞ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Kadınların savaşlarda da hedef alındığını ifade eden Taşdemir, “Kadınlar bu zeminlerde birer insan olarak değil, ganimet olarak görülüyor. Bedenleri parçalanıyor, teşhir ediliyor. Saçlarının zorla kesilmesi bireysel bir sapkınlık değil; sistematik, örgütlü bir şiddettir” dedi.

Taşdemir, “Bu zihniyeti tanıyoruz ve onunla mücadele etmekten korkmuyoruz. Alanlardayız, sokaklardayız. Bizi gözaltılarla susturamazsınız, tutuklamalarla durduramazsınız” diye ekledi.

EKONOMİK BAĞIMSIZLIK VE ŞİDDET

Kadınların ekonomik olarak bağımsız olamadığını ve bu nedenle şiddete maruz kaldığını söyleyen Taşdemir, “Kadınlar yoksulluk, güvencesizlik ve işsizlikle kuşatılmış durumda. ‘Aileyi koruyoruz’ diyen bu düzen, kadınları aile içinde şiddete terk ediyor” dedi.

Taşdemir, 6284 Sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi’nden çıkanlara tepki göstererek, “Bu kanlı düzeni kabul etmiyoruz. Öldürülen her kadının hesabını soracağız” dedi.

Taşdemir, Kocaeli’nde saç örme eylemine katıldığı için gözaltına alınan ve görevden alınan hemşire için de, “Kız kardeşimizle gurur duyuyoruz. Bu kavgayı büyüteceğiz” dedi.

ÜÇ GÜNDE ÜÇ KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Bornova’da kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz’ın, ormanlık alanda gömülü halde cansız bedenine ulaşılmış, yapılan incelemelerde boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Menemen’de yaşayan 26 yaşındaki Gözde Akbaba’nın ise hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı erkek tarafından evinin önünde silahla vurularak öldürüldüğü anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Buca'da ikamet eden 18 yaşındaki Dilan Geyik’in ölümünde ise önce intihar iddiası öne sürülmüş, ancak sonradan yapılan incelemelerde genç kadının erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.