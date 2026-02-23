İzmir'de 30 kaçak göçmen yakalandı!

21 Şubat günü saat 00.18 sıralarında, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-352) ile yapılan kontrollerde Aliağa ilçesinde kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Aliağa/Koldestim), Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) ve Zeytindağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından müştereken yapılan çalışma neticesinde, 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.