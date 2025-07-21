İzmir’de asfalt ihaleleri soruşturmasında 20 sanığa tahliye kararı

“İhaleye fesat karıştırmak” ve “edimin ifasına fesat karıştırmak” suçlamalarıyla yargılanan, aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 20 sanık hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre tahliye kararının, yürütülen asfalt ihaleleri soruşturması kapsamında İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tensip işlemleri kapsamında alındı. Mahkeme, Kaya dahil 20 kişi hakkında tahliyeye hükmederken, diğer bazı sanıklar için adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan asfalt ihaleleri soruşturmasından tutuksuz yargılanmasına karar verilen bazı isimlerin diğer soruşturmalar kapsamında tutukluluk hallerinin devam edeceği öğrenildi.