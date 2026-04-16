İzmir'de 'Ata Mirası' nöbetine destek büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Meslek Fabrikası için başlattığı nöbette 10. güne girildi. Belediye başkanları, siyasetçiler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve İzmirlilerin destek için akın ettiği alanda önceki gün İYİ Partili siyasetçiler ve İzmir Tabip Odası ziyarette bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Hakan Şeref Olgun, Turan Yaldır, Fatih Koca ile beraberindeki heyet, Tugay’ın yanında oldukları mesajını verdi. Olgun, “Biz İYİ Parti olarak hukuk ve adalet neredeyse oradayız” ifadelerini kullandı. İzmir Tabip Odası da alanda “sağlık” forumu düzenledi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Fahri Yüce Ayhan tehdidin sadece Meslek Fabrikası ile ilgili olmadığına dikkat çekti. İzmir Barosu da dün sabah alana gelerek 24 saatlik nöbete başladı. CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, CHP Seferihisar ve Güzelbahçe ilçe örgüttü de nöbet tutarken İzmir Barosu alanda “Kent Kimliği Neden Hedefte?” başlıklı panel düzenledi. Nöbete destek verem Başkan Sefa Yılmaz, “Her gün yeni bir hak ihlali ve hukuksuzlukla karşılaşıyoruz. Bunu bir mala çökme olarak ifade ediyorum. Belediyeyle birlikte bu kentin insanları mal varlığına sahip çıkmaya devam edecek” dedi.