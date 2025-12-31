Bahçeye gömülü halde bulundu: İzmir'de bahçeden 9 bin uyuşturucu hap çıktı

Edinilen bilgiye göre, dün İzmir'de Menderes ilçesi Bayrak İlköğretim Okulu çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve yılbaşı nedeniyle yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir ikamete operasyon gerçekleştirildi.

F.İ. (34) isimli şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan aramalarda, bahçe kısmında toprağa gömülü şekilde toplam 9 bin 132 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli F.İ. ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.