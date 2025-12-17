İzmir’de belediye ve işçiler arasında anlaşma sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ’ta örgütlü DİSK Genel İş üyesi işçilerinin, maaşların zamanında ödenmemesi ve “havuza çekilen” 350 işçinin işlerine iade edilmemesi nedeniyle başladıkları eylemlerin ardından taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP PM Üyesi Ednan Arslan ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, bugün İzmir’deki belediye başkanları ile belediyelerde örgütlü sendikaların temsilcileriyle 2. kez görüştü.

CHP İzmir İl Başkanlığında yapılan toplantı sonrasında sendika Genel Merkez Yöneticisi Toplu Sözleşme Daire Başkanı Faruk Saral açıklama yaptı.

“BOŞ KADROLARDA TEKRAR İŞ BAŞI YAPMASI İÇİN ANLAŞMA SAĞLADIK”

Havuzdaki işçilerin iadesinin gelecek ay yapılan toplantı sonrasında gerçekleşeceğini aktaran Saral, şunları söyledi:

“Dün şube başkanlarımız olduğu CHP Genel Başkan Yardımcımız Ulaş Karasu, CHP İl Başkanımız ve İzmir Milletvekilimiz Ednan Araslan’ın olduğu bir toplantı gerçekleştirdik. Sokakta basında taleplerimizi haykırdığımız gibi burada da taleplerimizi anlattık. Bugün de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil tugay ile görüşerek 2. toplantımızı yaptık. Yaptığımız iyi niyetli görüşmeler çerçevesinde davasına sahip çıkan, 10 günden beri sokakta olan arkadaşlarımız için 7 ocak tarihiyle birlikte yine burada Ulaş Karasu, Ednan Arslan ve İl Başkanımızın da olduğu bir toplantıda eski sisteme geçerek kamuoyuna havuz diye yansıyan ama aslı olan şirkete iadedeki arkadaşlarımızın İZBB’deki boş kadrolara verilmesi noktasında anlaşma sağladık. İZFAŞ Şirketinden atılan arkadaşlarımızın da belediye iştiraklerinde olan boş kadrolarda tekrar iş başı yapması için de anlaşma sağladık.

“YAKIN TARİHLİ BİR TAKVİM VERİLECEK”

Ayrıca alacaklarla ilgili olarak... Ay sonunda bir ikramiyemiz ve beraberinde bir gıda kartımız yatacak. 7 Ocak’ta yapacağımız toplantıda, geri kalan kalemlerle ilgili yakın tarihli bir takvim verilmesi noktasında da anlaşma sağladık.”

CHP YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR

Saral, konuşmasında ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeleri yürüttükleri Karasu, Arslan ve Güç ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’a teşekkürlerini iletti.