Cumhuriyet Gazetesi Logo
İzmir’de bir ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi!

İzmir’de bir ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi!

13.01.2026 08:39:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
İzmir’de bir ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi!

İzmir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Ali Yerlikaya, "İzmir’de 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirdik. 2 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de düzenlenen operasyonlarda bir ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildiğini, iki şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İzmir’de jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda bir ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirdik. (Bu hammadde ile 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebiliyor) İki şüpheliyi yakaladık.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan araştırmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin; imalathane kurarak, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildi.

Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda; bir adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi, bir ton 625 kilogram hammadde ele geçirildi."

İlgili Konular: #İzmir #Operasyon #uyuşturucu #Ali Yerlikaya

İlgili Haberler

Çeşme'de ekiplerden 'uyuşturucu' operasyonu: 65 kilo skunk ele geçirildi
Çeşme'de ekiplerden 'uyuşturucu' operasyonu: 65 kilo skunk ele geçirildi İzmir'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu operasyonunda, bir araçta yapılan aramada 65 kilo 367 gram esrar-skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı
Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı Ordu'da durdurulan yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu madde çıkan yolcu gözaltına alındı. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçu ile gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1 milyar 945 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı!
İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1 milyar 945 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı! Ticaret Bakanlığı, İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1 milyar 945 milyon Türk lirası değerinde uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.