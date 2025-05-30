İzmir'de çete dehşeti: 'Uyuşturucu ihbarı sizdendi' diye kaçırıp işkence ettiler

İzmir’de “Acımasızlar” adını kullanan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında 19 yaşında sanıkların da bulunduğu 8 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt üyeleri Engin G. ve Muhittin A.’yı uyuşturucu ihbarı bahanesiyle kaçırmak, darp etmek, kafasında sigara söndürmek ve görüntüleri yaymakla suçlandı. Savcılık, mağdurun başında söndürülen sigarayı “silah” saydı.

58’ER YIL HAPİS TALEBİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 11 sayfalık iddianamede, sanıklar Ahmet Can Karasu (19), Azad Yılmaz (19), Bedirhan İbrahim Yıldırım (22), Emrah Karasu (36), Eray Yılmaz (37), Ömer Değirmen (20), Eren Bayar (25) ve İbrahim Karasu (21) hakkında, “silahla birden fazla kişiyle konutta geceleyin yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve yayma”, “hakaret”, ve “nitelikli tehdit” suçlarından dava açıldı.

Sanıklar hakkında 28 yıl 3 aydan 58’er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, işkence sırasında söndürülen sigara, mağdura karşı kullanılan “silah” olarak değerlendirildi.

‘UYUŞTURUCU İHBARI SİZDENDİ’ BAHANESİYLE

Soruşturma dosyasına göre, örgüt mensubu Eren Bayar’ın işyerine 17 Ekim 2024’te yapılan uyuşturucu ve silah ihbarı sonrası, söz konusu adreste yapılan baskında yasa dışı maddeler ele geçirildi. Örgüt üyeleri, ihbarı Engin G. ve Muhittin A.’nın yaptığına inanarak harekete geçti.

22 Ekim 2024’te Bornova’da iki mağdur zorla bir eve götürülüp darbedildi. Engin G.’nin başında sigara söndürüldü. Her iki mağdurun da cep telefonları ve 3 bin 700 TL’si gasp edildi. Sanıklar, “Sizi öldüreceğiz” diyerek tehditte bulundu.

İŞKENCEYİ KAYDA ALIP SOSYAL MEDYADA YAYDILAR

Sanıkların, darp ve işkence anlarını cep telefonlarıyla kayda aldıkları, bu görüntüleri mahalleliye ve birbirlerine gönderdikleri tespit edildi. Sosyal medya üzerinden de yayılan görüntüler büyük tepki çekti.

İfadelerinde ihbarı kendilerinin yapmadığını söyleyen Engin G. ve Muhittin A., bu bilgiyi Kader A.’dan aldıklarını belirtti. Bunun üzerine çete üyeleri bu kez Kader A.’nın evine saldırdı. Eve molotof kokteyli atan ve tabanca ile ateş açan örgüt mensupları, yeni bir suç dalgasına daha imza attı.

‘UYUŞTURUCUYA SAVAŞ AÇTIK’ DİYEREK TERÖR ESTİRDİLER

Çete üyelerinin, kamuoyunda kendilerini “uyuşturucuyla mücadele ediyoruz” diye tanıttıkları, ancak suç dosyalarının kabarık olduğu, uyuşturucu ticareti, tehdit, gasp ve silahlı saldırı gibi birçok suçtan kayıtları bulunduğu ortaya çıktı.

Sanıklar önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.



