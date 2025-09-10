İzmir'de CHP'li iki yöneticiye soruşturma

İzmir'de CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın hakkında suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Bornova ilçesinde CHP üyesi ve delegesi Recep Solugan, meclis üyesi olabilmek için CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın'ın, "bağış" adı altında 2024'ün Şubat ayında kendisinden para aldığını iddia ederek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine de şikayet başvurusu yapan Solugan'ın iddiaları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağın ve Çapın hakkında soruşturma başlattı.