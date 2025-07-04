İzmir'de CHP'ye operasyon: Tunç Soyer dahil 99 kişiye tutuklama talebi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 119 kişi, adliyeye sevk edildi.

99 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan Tunç Soyer dahil 99'u için tutuklama talep edildi.

20 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 119 kişiden 1 kişi savcılıktan serbest bırakılırken, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 99 kişi tutuklama talebiyle, 20 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

20 kişinin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden serbest bırakıldığı belirtildi.

İZMİR'DE CHP'YE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ile Organize Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik 1 Temmuz'da operasyon düzenlendi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 157 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, eski Genel Sekreter Barış Karcı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Çağlar Kalkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hanifi Mert Yılmaz, CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı Haydar İzgin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu Fırat Erkol, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni olan tiyatro oyuncusu ve o dönem İZBETON A.Ş. yönetim kurulu üyesi olan Yücel Erten, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hüseyin Cengiz'in de aralarında bulunduğu 126 kişi, gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 137'E YÜKSELDİ

Operasyonun ikinci gününde gözaltı sayısı, 137'e yükseldi. Gözaltına alınan Tunç Soyer ve diğer kişiler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin, Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve bilirkişi raporlarına istinaden 'İhaleye fesat karıştırma', 'Edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bazı kişiler , dün akşam ve bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında Soyer, Aslanoğlu ve Kaya'nın da bulunduğu belirtildi.

99 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA İSTENDİ

Son olarak, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında olduğu 99 kişi için tutuklama talebinde bulunuldu.





DENİZ YÜCEL: “İZMİR BUNU HAK ETMİYOR”

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Önceki Dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve büyükşehir belediye çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, CHP'liler İzmir Adliyesi C Kapısı önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ve Murat Bakan, Milletvekilleri, İl Yönetim Kurulu, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, STK'lar ve Meslek Örgütleri ile parti üyeleri ve yurttaşlar katılım sağladı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan gözaltılara tepki göstererek, "İzmir’in yargı pratiğinde böyle bir olay yoktur. Bu bir eziyettir, kimse hak etmiyor” dedi.

“NE GÖZALTINDAKİLER NE DE AİLELERİ BU EZİYETİ HAK EDİYOR”

Deniz Yücel, yaşananların hukuki değil, siyasi bir tabloyu işaret ettiğini vurgulayarak, “Bu eziyeti kimse hak etmiyor. Ne gözaltındaki şüpheliler, ne onların aileleri, ne de burada toplanan dayanışma gösteren arkadaşlarımız... Ve elbette sizler. Bu tabloyu hak etmiyoruz” diye konuştu.

“HEPSİNİN BERAAT EDECEĞİNE İNANIYORUM”

Yücel, özellikle gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için güvenini dile getirdi. “İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu başta olmak üzere, geçmiş dönem belediye başkanlarımızın, tüm arkadaşlarımızın aklanacağına, beraat edeceğine inanıyorum” dedi.

“BU KONULAR MAHKEME SÜRECİ GEREKTİRİR”

Soruşturmada yer alan iddiaların yargıya taşınması gerektiğini belirten Yücel, yargının delil ve savunmalarla karar vermesi gerektiğini söyleyerek, “Bu iddialar yargılamayı gerektiren konulardır. Bilirkişi raporları, savunmalar dinlenmeden sonuç çıkarılamaz. Belki birkaç yıl sürecek yargılamalar olacak ama böyle bir gözaltı süreci kabul edilemez” dedi.

“YARGIYA GÜVENMEK İSTİYORUZ”

Deniz Yücel, Türk yargısına güven duymak istediklerini de vurgulayarak şöyle konuştu:

“Yıllarca yaşadığı kente, ülkesine kamu hizmeti sunmuş insanların bu şekilde gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Anayasaya ve yasalara göre karar verecek hakimlerin olduğuna inanmak istiyoruz. Türk yargısına güvenmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“TUTUKSUZ YARGILAMA MÜMKÜN, HATIRLATMAK İSTİYORUM”

Yücel, Ceza Muhakemesi Kanunu’na da atıfta bulunarak, tutuksuz yargılama sürecinin uygulanması çağrısında bulundu:

“CMK’nın 109. maddesi kapsamında adli kontrol tedbirleri mümkündür. Yurt dışı yasağı gibi kısıtlamalarla tutuklama olmadan da yargılama yapılabilir. Soruşturmayı yürüten ve sorgu yapacak yargı mensuplarına bunu hatırlatmak istiyorum” dedi.

“İZMİR’İN YARGI PRATİĞİNDE BÖYLE OPERASYONLAR YOK, OLMASIN”

Deniz Yücel, İzmir’in geçmişte böyle uygulamalara sahne olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’in yargı pratiğinde böyle operasyonlar yoktur. Olmasın. Bu son olsun. Arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakılsın” dedi