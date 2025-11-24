İzmir'de çöp depolama alanında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü

İzmir'in Menemen ilçesinde yangın çıkta. Yangın, saat 19.15 sıralarında Kazımpaşa Mahallesi’ndeki Menemen Belediyesi’ne ait çöp depolama alanında çıktı. Alevler geceyi aydınlatırken çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YANGIN BÜYÜDÜ

Evsel atıkların yanı sıra, plastik ve ahşap malzemelerin de bulunduğu alandaki yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevlerin sıçradığı bir konteynerde ise hasar oluştu.