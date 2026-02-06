İzmir'de derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğundan acı haber

8 yaşındaki Berivan Bozan’ın Çaybaşı Mahallesi’ndeki Fetrek Deresi’ne girmesi ve suya kapılarak sürüklenmesi üzerine durumu görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, derede 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına, belediye ekipleri ve yurttaşlar da destek verdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Aralıklarla devam eden yağışa rağmen dere yatağında ve çevresinde sürdürülen arama çalışmalarında küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan küçük kızın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Ege’yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış bugün Muğla ve İzmir’de sele dönüştü, 4 kişi can verdi.

Marmaris’te sele kapılan belediye personeli Zekeriya Şahin ile İzmir Torbalı’da su dolu alt geçitte mahsur kalan sürücü Mehmet Ekinci ve Menderes ilçesinde sel suları sebebiyle dereye uçan otomobilde bulunan Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal (21) yaşamını yitirdi.