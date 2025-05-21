İzmir'de ekiplerden 'steroid' operasyonu: 10 milyon TL'lik kaçak ürün ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı vücut geliştirme ilaçlarının imalat ve ticaretine yönelik operasyon yapıldı.

Uzun süredir sürdürülen teknik ve fiziki takiplerin ardından 13 Mayıs tarihinde Karşıyaka, Bornova, Narlıdere ve Konak ilçelerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 6 ikamet, 3 işyeri ve 3 araca yapılan operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL’yi bulan çok sayıda kaçak ürün ve üretim ekipmanı ele geçirildi.

10 MİLYON TL'LİK...

Operasyonlarda; 47 bin 708 adet vücut geliştirme hapı, 28 bin 994 adet imalat malzemesi (boş şişe, kapak, etiket), 2 bin gram toz steroid ham maddesi, 751 adet sıvı steroid flakon, 80 adet cinsel içerikli hap, 24,8 litre sıvı steroid ham maddesi, 3 adet imalat makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Polis ekipleri, ele geçirilen hammaddelerle yaklaşık 100 bin adet vücut geliştirme ilacı üretilebileceğini belirtti.

Soruşturma kapsamında toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri savcılıkça serbest bırakılırken, biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı, bir şüpheli ise tutuklandı.