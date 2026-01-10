İzmir'de feribot seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre bugün ve yarın (10-11 Ocak) yurdun büyük bir bölümünde olumsuz hava etkili olacak. Bu kapsamda İzmir dahil 48 il için 'sarı' kodulu uyarı verilmişti.

Beklenen yağının yanı sıra rüzgar da etkili olacak. Ege'de ise rüzgarın yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İzmir’de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle, yolcu gemisi ve arabalı feribot seferleri iptal edildiği duyuruldu.

Ege Denizinde etkili olan rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle İzmir Deniz İşletmeciliği (İzdeniz), yolcu gemisi ve arabalı feribot seferlerinin saat 21.50 itibarıyla iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, ‘Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeni ile yolcu gemisi ve arabalı feribot seferlerimiz saat 21.50 itibari ile iptal edilmiştir’ denildi.