İzmir’de fırtına! Deniz ile kara birleşti

Hava sıcaklığının 12 dereceye kadar düştüğü İzmir'de sabah saatlerinde başlayan fırtına, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kuvvetli lodos ve şiddetli yağışla beraber basıncın da düşmesi, deniz seviyesinde yükselişe neden oldu.

Pasaport ölçüm istasyonundan alınan verilere göre sabah saatlerinde 45–50 santimetre seviyesinde olan deniz, akşam saatlerine doğru 80–85 santimetreye kadar yükseldi. Uzmanlara göre bu yükselişin temel nedeni düşen hava basıncı ve lodosun aynı anda etkili olması.

İZMİR'DE DENİZ KARA İLE BİRLEŞTİ

Sabah saatlerinde 1005 milibar civarında ölçülen hava basıncı, gün içinde 1000 milibar seviyesinin altına kadar geriledi. Hava basıncının düşmesiyle deniz yüzeyi yukarı doğru yükselme eğilimi gösterdi.

Bu duruma öğleden sonra hızlanan lodos da eklenince Körfez’de su kıyıya doğru itilerek deniz seviyesinde belirgin artış yaşandı. Akşam saatlerinde yoğun yağan yağmur da deniz seviyesinin yükselmesinde önemli bir etken oldu.

RÜZGÂR ÖĞLEDEN SONRA ŞİDDETLENDİ

Rüzgârın hızı sabah saatlerinde hafif seyrederken, öğle saatlerinden sonra artarak zaman zaman 6–9 metre/saniye aralığına ulaştı. Özellikle 13.00–15.00 saatleri arasında etkisini artıran rüzgâr, kıyı hattında dalga yüksekliğini artırdı ve bazı noktalarda dalga aşmalarına neden oldu.

Başta Alsancak Kordon ve Karşıyaka kıyı kesimi olmak üzere riskli bölgelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, rögarlarda geri basma riskine karşı pompa sistemlerini devreye alırken, itfaiye ekipleri ise su baskını ihbarlarına müdahale etti. Zabıta ekipleri de kıyı hattında düzenli devriye faaliyetlerini sürdürdü.

BARAJDA KONTROLLÜ SU TAHLİYESİ BAŞLADI

Öte yandan İzmir Balçova Barajı’nda doluluk oranı yüzde 81,04’e ulaştı. Dolusavak kapakları açılarak Ilıca Deresi üzerinden kontrollü su tahliyesine başlandı. Devlet Su İşleri’nin (DSİ) 17 Şubat 2026 tarihli resmi bilgilendirmesine göre, Balçova Barajı’ndaki su seviyesi yoğun yağışlar nedeniyle yüzde 81,04 aktif doluluk oranına ulaştı. Baraj güvenliğini sağlamak ve kontrolsüz taşkın riskini önlemek amacıyla 16 Şubat 2026 itibarıyla dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesine başlandı.

İZSU’dan yapılan açıklamada, tahliye edilen suyun Ilıca Deresi yatağı üzerinden deşarj edildiği belirtildi. Açıklamada, Ilıca Deresi yatağı civarında bulunan vatandaşların, dere yatağı çevresinde faaliyet gösteren besicilerin, işletmelerin ve tesislerin, ayrıca bölgedeki tüm kurum ve kuruluşların taşkın periyodu tamamlanana kadar dere yatağına yaklaşmamaları ve tedbirli olmaları istendi.

Tahliye işleminin barajdaki su seviyesine göre değişkenlik gösterebileceği, bu nedenle dere yatağındaki su debisinde ani yükselmeler yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, saha ekipleri ve ilgili birimlerin yönlendirmelerinin dikkatle takip edilmesi çağrısında bulunuldu.