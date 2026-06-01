İzmir'de gezi direnişi anması:

Savaş Candemir, Gezi Direnişi'nin üzerinden 13 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Milyonlarca insanı eşitlik, özgürlük, adalet, barış, demokrasi ve laiklik talebiyle alanlarda buluşturan Gezi; Türkiye tarihinin en kitlesel, en yaygın ve en görkemli halk hareketlerinden biri olarak hafızalarımızdaki canlılığını ve toplumsal mücadele açısından taşıdığı umudu korumaktadır" dedi.

Gezi'nin yalnızca geçmişte yaşanmış bir halk hareketi olmadığını vurgulayan Candemir, "Bugün hâlâ toplumsal muhalefete, emek ve demokrasi mücadelesine ışık tutan güçlü bir mirastır" ifadelerini kullandı.

"GEZİ'NİN EN BÜYÜK MİRASI DAYANIŞMADIR"

Gezi'nin farklı toplumsal kesimleri bir araya getirdiğini belirten Candemir, "Gezi Direnişi; kadınların, gençlerin, işçilerin, kamu emekçilerinin, öğrencilerin, sanatçıların, ekoloji savunucularının, farklı kimlik ve inançlardan halk kesimlerinin yan yana gelerek kurduğu büyük bir dayanışma ve direniş zeminidir" diye konuştu.

Candemir, "Gezi'nin bize bıraktığı en büyük miras ise dayanışmadır. Çünkü biliyoruz: Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiçbirimiz" dedi.

"GEZİ DAVASI SİYASİ İNTİKAM HIRSIYLA SÜRDÜRÜLÜYOR"

Gezi Parkı davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Candemir, siyasi iktidarın Gezi'yi demokratik muhalefeti cezalandırmanın bahanesi haline getirdiğini savundu.

Candemir, "Siyasi iktidar, Gezi'yi yıllardır demokratik muhalefeti cezalandırmanın bahanesi haline getirmiştir. Uydurma delillerle ve siyasi intikam hırsıyla Gezi Parkı davasında verilen ağır cezalar ile sürdürülen tutukluluklar, Türkiye'de yargının bağımsızlığını büyük ölçüde yitirdiğinin en somut göstergelerinden biridir" ifadelerini kullandı.

"ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI TANINMADI"

Yargı süreçlerine ilişkin eleştirilerde bulunan Candemir, "Daha da vahimi, bu süreçte Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararları ve tahliye hükmü içeren bağlayıcı kararlar yerel mahkemelerce açıkça tanınmamıştır" dedi.

Candemir, "Bu durum, ülkede hukuk devletinin, anayasal düzenin ve temel hak güvencelerinin siyasi iktidarın keyfi uygulamaları karşısında nasıl aşındırıldığını bütün açıklığıyla göstermektedir" diye konuştu.

"GEZİ'NİN SAVUNDUĞU TALEPLER GÜNCELLİĞİNİ KORUYOR"

Türkiye'de ekonomik kriz, yoksullaşma ve hukuksuzluk ortamının derinleştiğini söyleyen Candemir, "Bugün derinleşen ekonomik kriz, yoksullaşma, güvencesizlik, hukuksuzluk ve siyasal baskı ortamında Gezi'nin savunduğu talepler güncelliğini korumaktadır. Eşit, özgür, demokratik ve laik bir ülke talebi bugün her zamankinden daha yakıcıdır" dedi.

Gezi'nin yaşam alanlarına, doğaya, emeğe ve özgürlüklere sahip çıkma iradesini ortaya koyduğunu belirten Candemir, "Gezi; yaşam alanlarına, doğaya, emeğe, laikliğe, özgürlüklere ve kamusal haklara sahip çıkma iradesinin ortak bir mücadele zemininde buluşabileceğini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMSAL MUHALEFET TESLİM ALINMAK İSTENİYOR"

Candemir, iktidarın yıllardır kutuplaştırıcı bir dil kullandığını öne sürerek, "İktidar karşısında diz çökmeyen, biat etmeyen kişi, kurum, sendika, demokratik kitle örgütü ve siyasi partiler hedef haline getirilmekte; baskı, ceza, yargı sopası ve sindirme politikalarıyla toplumsal muhalefet teslim alınmak istenmektedir" dedi.

"GEZİ UMUTTUR, DİRENİŞTİR"

Açıklamanın sonunda Gezi'nin yarattığı mücadele ruhunun sürdüğünü belirten Candemir, "Gezi Direnişi, geçmişte örülen korku duvarlarını yıkmış; 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!' sözüyle bizlere yürünmesi gereken yolu göstermiştir" dedi.

Gezi'de yaşamını yitirenleri ve Gezi davası kapsamında tutuklu bulunanları selamladıklarını ifade eden Candemir, "Gezi umuttur. Gezi direniştir. Gezi, halkların özgürlük, eşitlik ve adalet iradesidir. Yılgınlık yok, mücadeleye devam." dedi./İZMİR