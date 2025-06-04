İzmir’de grev altıncı günde de sürdü, işçiler grev halayı çekti, taraflar arasında görüşme başladı: Uzlaşı masası kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamaması ile başlayan grev, altıncı gününe girdi. Belediyenin ilk altı ay için yüzde 29.16, ikinci altı ay için enflasyon farkı önerdiği İZENERJİ’de, örgütlü sendikaların ilk ay için yüzde 49, İZELMAN’da örgütlü sendikaların da yüzde 60 talep etmesiyle tıkanan görüşmeler nedeniyle başlayan grevde toplu ulaşımdan temizlik işlerine kadar birçok hizmet aksamaya devam ediyor.

Basmane’deki sendika binası önünde toplanan 23 bin işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerinin olduğu Kültürpark içindeki hollerin önüne “Eşit işe eşit ücret”, “Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla yürüdü.

DİSK'TEN ÇAĞRI

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Türk halkının gözü kulağı bu grevde. Biz masadan kaçan taraf değiliz. Kurun masayı. Sabaha kadar diyorsunuz sabaha kadar. Gelin, bu mağduriyeti ve işçilerin, kentlilerin mağduriyetini hep birlikte giderelim. Buradan çağrı yapıyoruz” dedi. Basın açıklamalarının ardından işçiler grev halayı çekerken DİSK Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 nolu şube yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve SODEM-SEN bürokratları bir kez daha masaya oturdu.

GÖZLER TUGAY'DA

Görüşmeler sonrası Genel İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, basın açıklaması yaptı. Bugün yapılan görüşmelerde bir teklif gelmediğini aktaran Toprak, yeniden masa kurulmasının önemli olduğunun altını çizerek “Cemil başkanımız geldiği zaman oturuma bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Yeni bir teklif hazırlayıp onu suncaklar. Durum bundan ibaret” diye konuştu.

BORDRO TARTIŞMALARI

Başkan Cemil Tugay ile işçiler arasında tansiyon sosyal medyaya düşen bordro nedeniyle yükseldi. “Yıllardır herkese yalan söyleyenlere sözüm yeter artık... Gerçekten yeter” diyerek bordroyu paylaşan Tugay, kalem kalem hesap yaptı. Tugay, “Çalışanın maaşının düşük görünmesinin nedeni, tamamen kişisel tercihlerden kaynaklanmaktadır. 26 gün yerine yalnızca 20 gün çalışmıştır. 16 bin 947 TL tutarında avans kullanılmıştır. 961.85 TL ücretsiz izin kesintisi yapılmıştır. 1720 TL yol yardımı kesintisi uygulanmıştır. 2 bin 947.42 TL erzak yardımı kesintisi yapılmıştır.

Ayrıca, çalışanın 26 gün tam çalışması halinde, 1300 TL net yemek yardımı, 231.76 TL net işgüçlüğü primi, 508.43 TL net işe devam teşvik primi hak edilecekti. Bu ödemeler de eksik çalıştığı için yapılmamıştır. Tüm bu etkenler dikkate alındığında, çalışanın bu ayki gerçekleşen net maaşı düşük görünmekle birlikte, 26 gün tam çalışması durumunda toplam aylık giydirilmiş ücreti 67 bin 461.57 TL olacaktı” dedi. Tugay’ın açıklamasına tepki gösteren işçiler, bu ay yatan maaşlarını açıkladı.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı, “Dördüncü gruptaki bir şef arkadaşımızın net maaşı 36 bin TL. Gerçek budur!” ifadelerini kullanırken DİSK Genel İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, Tugay’ın hesabına, “İZELMAN personelinin işe devam primi almaya hak kazanması için 20 gün çalışması yetiyor. Memurlar hafta sonu çalışmadığı için işçiler idari izinli sayılıyor ve maaştan 2 yevmiye kesiliyor. Tugay’ın bir diğer iddiası ise personelin 16 bin 947 lira avans kullanması. İZELMAN’da bu uygulama yok, avans için işçinin şirkete talepte bulunması gerekiyor, avansın üst limiti ise 2 bin TL. Avans olarak gösterilen kısım personele 2 ayda bir yatan ikramiye. 2 bin 900 olan her ay bizim gıda kartımız. İlk kez TİS yapmıyoruz” diye yanıt verdi.

KESK'TEN DESTEK

KESK İzmir Şubeler Platformu işçilere destek verdi. Yapılan yazılı açıklamada, işçinin “eşit işe eşit ücret” istediği ifade edilerek “DİSK’e bağlı işçilerin temel talebi, TÜRK-İŞ’e bağlı işçilerle eşit ücret almak. Dezenformasyon, çarpıtma ve asparagas haberleri ile halkın ve emekçilerin karşı karşıya getirilmesini kabul etmiyoruz. Asgari ücretin, işsizliğin, umutsuzluğun ve geleceksizliğin sorumlusu işçiler değildir. TİS sürecinin başladığı günden bugüne brüt maaşlar üzerinden bir algı yürütülüyor. Tüm İzmir halkı bilmelidir ki belediyenin maddi imkânsızlıklarının sorumlusu emeği ile geçinen işçiler değildir. Dolayısıyla hiçbir gerekçe işçinin alın terinden daha kıymetli değildir” dendi.

ÖĞRENCİLER UNUTULMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karşıyaka ve Buca’daki sosyal tesislerinde konaklayan üniversiteli misafir öğrenciler için aşevinde hazırlanan akşam yemeklerinde grev nedeniyle yaşanan aksamalar giderildi. Başkan Cemil Tugay’ın talimatıyla kurum dışından yemek getirildi ve öğrencilerin ihtiyacına hızlı şekilde yanıt verildi. Yaklaşık 60 öğrenciyi kapsayan hizmet, grev bitene dek sürecek.