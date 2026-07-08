İzmir'de havalimanında hareketli anlar: Komiser ve 3 polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı!

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar gelen yolcu katında meydana geldi.
Havalimanına elinde iki bıçakla gelen H.K., polis ekiplerince gözaltına alınmak istenirken arbede yaşandı.
KOMİSER VE 3 POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI
Arbedede 1 komiser ve 3 polis memuru, hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralı polisleri tedbir amaçlı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırdı.
GÖZALTINA ALINDI
Yaralı 4 polis, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şüpheli H.K., gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken; H.K.'nin ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.