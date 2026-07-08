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İzmir'de havalimanında hareketli anlar: Komiser ve 3 polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı!

İzmir'de havalimanında hareketli anlar: Komiser ve 3 polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı!

8.07.2026 11:32:00
Güncellenme:
DHA
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İzmir'de havalimanında hareketli anlar: Komiser ve 3 polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı!

İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda çıkan arbedede akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 45 yaşındaki H.K., 1'i komiser 4 polisi bıçakla yaraladı.
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Olay, dün  gece saat 00.30 sıralarında Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar gelen yolcu katında meydana geldi.

Havalimanına elinde iki bıçakla gelen H.K., polis ekiplerince gözaltına alınmak istenirken arbede yaşandı.

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KOMİSER VE 3 POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Arbedede 1 komiser ve 3 polis memuru, hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralı polisleri tedbir amaçlı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralı 4 polis, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şüpheli H.K., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken; H.K.'nin ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

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