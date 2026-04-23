İzmir'de kadın cinayeti: Eşinin tabancayla boğazından vurduğu kadın öldü

23.04.2026 09:18:00
DHA
İzmir’in Buca ilçesinde, eşiyle tartışan Nurcan Çubuk (39) boğazından vurularak yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Nurcan Çubuk ile kocası Ç.Ç., arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ç.Ç., tabancayla eşine ateş etti. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, boğazına mermi isabet eden Nurcan Çubuk’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 2 çocuk annesi kadının cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı eş, polis ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

