İzmir'de marina alevlere teslim oldu: Tekneler kullanılamaz hale geldi!

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de Çeşmealtı Sahili'ndeki marinada tadilat yapılan bir teknenin elektrik aksamından çıkan yangın teknenin iplerinin kopmasıyla bitişikteki teknelere sıçradı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

TEKNELER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Toplam beş teknenin kullanılamaz hale geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.