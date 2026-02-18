İzmir'de masaj salonlarına 'fuhuş' operasyonu: 6 kişi tutuklandı, 13 kadın kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekiplerince “fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında uzun süreli teknik takip ve saha çalışması yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, masaj salonu adı altında mağdur kadınlara fuhuş yaptırılarak maddi kazanç elde edildiği, mağdur kadınların fotoğraflarının yer aldığı katalogların bazı kişilere gönderildiği, fuhuş eylemlerinden elde edilen gelirin suç örgütü üyeleri arasında paylaştırıldığı ve faaliyetlerin sistematik biçimde sürdürüldüğü tespit edildi.

Polis, 13 Şubat’ta 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

6 TUTUKLAMA

Şüphelilerin ikametlerinde ve masaj salonunda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 13 mağdur kadın kurtarılırken, 17 Şubat 2026’da adli mercilere sevk edilen şüphelilerden A.A. ve T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.Ş, M.A, H.K, H.Ç, Z.İ. ve G.K. ise sorgulandıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur 13 kadın ise kurtarıldı.