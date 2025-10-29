İzmir’de MEB'in 'poster' talimatına tepki: 'Atatürk'ün değerine hiçbir şahıs eş değer değildir'

Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerinin okullarda milli ve resmi bayramlarda Türk bayrağının yanında Atatürk ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterlerinin aynı boyutta asılması talimatına tepkiler sürüyor.

İzmir'de vatandaşlar, talimatın okulların tarafsızlığına ve eğitim ortamına müdahale niteliği taşıdığını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, konuyla ilgili ANKA'ya konuştu.

Bakan, “Yani Erdoğan'ın fotoğrafının, portresinin neyse, Mustafa Kemal Atatürk'le aynı boyutta hem askeri tesislere, askeri birliklere ve okullara asılması doğru değil. Neden doğru değil? Oralar kamusal alanlar. Yani eğitim özellikle çocukların bir siyasal ideolojiyle özdeşleştirilmeyeceği bir alan olması lazım. Mustafa Kemal Atatürk devletin kurucusu, orada tabii ki asılacak. Ama Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı. Dolayısıyla tarafsız kimliği olan, devleti temsilen bir noktada değil. Bugüne kadar böyle hiçbir Cumhurbaşkanının yapmadığı bir şeyi şu an yapıyor” dedi.

"ATATÜRK'ÜN VE TÜRK BAYRAĞININ YAN YANA OLMASI YETERLİ"

Uygulamanın doğru olmadığını dile getiren CHP’li Bakan, “Bu, devletle partiyi özdeşleştirme, buradan Erdoğan'ın görünürlüğünü artırma, bir siyasal mesaj verme... Yani 'devletin başkanıyım ben, işte devlet benim' duygusunu yaratmaya çalışıyor. Bunu doğru bulmuyoruz, doğru değil. Mustafa Kemal Atatürk bugüne kadar olduğu gibi, özellikle okullarda ve askeriyede, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk bayrağının yan yana olması yeterli. Onun dışında bir siyasi partilinin — şu an Cumhurbaşkanı da olsa — asılmasını doğru bulmuyorum. Yani buradan yukarıdan talimatla yapıyorlar ama bu talimatla olacak bir şey değil. Yani o fotoğrafı asarsınız, önemli olan halkın gönlünde olmak. Yani milletin gönlünde olmak... Zorla, baskıyla, yönetmelik değiştirerek Erdoğan'ın fotoğrafını her yere asarak oradan bir siyasal sonuç yaratmanız mümkün değil. Bu doğru da değil yani. Bu yanlışı bir an önce terk etmeleri lazım” şeklinde konuştu.

Bir üniversite öğrencisi uygulamaya karşı olduğunu belirterek, “Ben öğrenciyim. Şahsen okullarda Atatürk posteri tabii ki olmalı ama bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanının posteri hiçbir bayramda asılmadığına göre, şimdi de asılmasının çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Okullarda en ufak bir siyaset yaptığımızda bize 'siyaset yapmayın' deniyorsa, öğretmenlerin ya da yöneticilerin de aynı şekilde okula siyaseti sokmaması gerekir. Öğrenciler için nasıl yasaksa, öğretmenler için de öyle olmalı. Bu şekilde olmaması tabii ki daha iyi olurdu” dedi.

"EŞ DEĞERİ YOKTUR ATATÜRK’ÜN"

Hiç kimsenin Mustafa Kemal Atatürk’le eş değer olmadığını hatırlatan vatandaş, “Atatürk’ün değerine hiçbir şahıs eş değer değildir. Kim olursa olsun, ister başka bir devlet büyüğü olsun, ister Cumhurbaşkanı… Atatürk bizim kurucu liderimizdir, kurucu önderimizdir. Bugünkü yaşam biçimimizi, özgürlüğümüzü bize kazandıran kişidir. Eş değeri yoktur Atatürk’ün. Ben sadece okul açısından değil, devletin hiçbir kurumunda siyasetin bulunmasını doğru bulmuyorum. Eğitimin içinde siyasallaşma kesinlikle olmamalı. Çünkü siyaset işin içine girdiğinde her yeni iktidar kendi görüşüne göre sistemi değiştiriyor. Bu da eğitimin temel taşlarını yerinden oynatıyor. Oysa bir ülkenin, hangi ülke olursa olsun, uzun vadeli ve kalıcı bir eğitim politikası olması gerekir. Siyasallaşması çok yanlış; tasvip etmiyorum” şeklinde konuştu.

Atatürk'ün bu ülkenin kurucusu olduğunu vurgulayan bir başka vatandaş da “Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusudur. Böyle bir konunun tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Kemal ve arkadaşları, halkla birlikte büyük bedeller ödeyerek bu Cumhuriyet'i kurdular. Bu yüzden bu konu tartışma konusu olmamalı” diye konuştu.

"SİYASİ İÇERİKLİ ŞEYLERİN OKUL DIŞINDA GEREKİR"

Fatma Tekkaş, “Şahsen ben Atatürk’ün yanına başka bir liderin fotoğrafının yakışmadığını düşünüyorum. Ayrı bir yere asılabilir ama onun yanına kimse yakışmaz. O tektir. Okullarda siyasetin yeri yoktur. Okul dediğimiz yer bir eğitim yuvasıdır. Orada çocuklarımıza tarih, bilgi ve kültür öğretilir. Ancak siyasi içerikli şeylerin okul dışında olması gerekir. Bu nedenle yanlış buluyorum. Bence bugünlerde Atatürk’ün gençlere hitapları, onun sözleri, bizlere bıraktığı miras ve öğütler okunmalı. Ülkemizin ileri gitmesi için bu değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Ama şu anda sanki geri gidiyoruz gibi geliyor. Yine de umutluyum; inşallah daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

5 yaşındaki oğluyla 29 Ekim kutlamalarına gelen bir başka vatandaş, “100 kişiye sorsan 95’i esefle kınar ama 10 kişi bunun bu şekilde olması gerektiğini söyleyebilir. Bizim ülkemiz maalesef böyle. Bu ülkede ne yapılırsa yapılsın, Atatürk gençliği, Atatürk ilkeleri, Atatürk inkılapları... Bakın, 5 yaşındaki oğlumla beraber herkes buna kanalize olmuş durumda. Ne yapılırsa yapılsın bu engellenemez. Bu hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz. Evet, bu şekilde bir ideoloji yürütülüyor ama ben yine de söylüyorum, çok güzel bir gençlik yetişiyor. Kesinlikle çok güzel bir gençlik yetişiyor. Yani bu uygulamalar bir şey değiştirmeyecek” dedi.

Bu uygulamanın doğru olmadığını dile getiren Dilek Çeviker, “Uygun değil çünkü tasvip etmiyorum. Bu ülkenin bir kurucusu var. Sadece onun fotoğrafı olması lazım o kadar. Yanlış bir şey, tasvip etmiyorum. Asla tasvip etmiyorum. Ya normalde Nutuk vesaire, Gençliğe Hitabe okutulması tabii ki, andımızın okutulması lazım. En önemlisi o zaten. Şu an çocuklarımıza andımız okutulmuyor. En önemlisi o zaten.”