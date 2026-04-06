İzmir’de Meslek Fabrikası nöbeti: 'İzmir halkı buna müsaade etmeyecektir!'

DİSK Ege Bölge temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin, yasal süreç sürdüğü halde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri istenen Meslek Fabrikası'nın polis ablukasına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Baskının kabul edilemeyeceğini" ifade eden Gümüştekin, “Normalde böyle bir şey olmaması ve polis baskınıyla yapılmaması gerekiyordu. Çünkü hukukun üstünlüğü her zaman öndedir. Kamu yararına hizmet veren merkeze el konulmamalıdır. Bunu kabul etmiyoruz ve İzmir halkı buna müsaade etmeyecektir” diye konuştu.

“BURADA BİNLERCE KURSİYER EĞİTİM ALMIŞTIR, MESLEK EDİNMİŞTİR”

TMMOB İKK İzmir Genel Sekreteri Aykut Akdemir de binanın kamuya hizmet ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

“İki hafta önce de buradaydık biz. Bugün saat 04.30’da haberimiz oldu. Dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya giriş çıkışa izin verilmiyor. Saat 05.00’ten beri buradayız. Büyükşehirin açtığı davada 15 günlük erteleme kararı çıkmıştı. O süre doldu. İki hafta önce de dile getirmiştik. Halkın malına el konulmasına izin vermeyeceğiz. Burası İZBB’ye ait bir mülktür. Burada binlerce kursiyer eğitim almıştır, meslek edinmiştir. Toplumun bütün sorunları yaşayan ve eğitim alamamış birçok birey burada eğitim alarak iş sahibi olmuştur. Birazdan hepsi gelecekler ve içeri giremeyip eğitim alamayacaklar. Şu an içeride Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır var. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kalabalık bir giriş oldu. İçeride ne olduğuna dair bilgimiz yok. Biz buradayız, Büyükşehirin mülküne el konulmasına itiraz ediyoruz. Hukukun bize bıraktığı alanın dışında bu mülke sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan 4 binanın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrine ilişkin verilen tahliye süresine karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Mart’ta nöbet başlatılmıştı.

Tahliye süresi bugün sona ererken sabah saatlerinde Meslek Fabrikası’na polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. İçeride tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken, belediye avukatının uyarısına rağmen kişisel bilgisayarlara ve evraklara da el konulduğu kaydedildi.