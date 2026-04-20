İzmir’de okulda tepki çeken görüntü... Öğrenciler sıraya dizildi, tek tek arandı: 'Çocuğu suçlu gibi gösteriyorlar'

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan okul saldırılarının ardından Türkiye genelinde okullardaki güvenlik önlemleri artırıldı.

Ege'de Sonsöz'ün haberine göre İzmir’in Bornova ilçesindeki Çamdibi Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu’nda öğrencilerin okul girişinde tek tek aranması ise yeni bir tartışma başlattı. Uygulamanın yasal dayanağı sorgulanırken, eğitimciler çocukların damgalandığı uyarısında bulundu.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullarda yaşanan saldırıların ardından velilerin güvenlik kaygısı sürerken, eğitim sendikaları da önlem alınması çağrısında bulunmuştu. Grev kararlarının ardından bugün ders zili yeniden çalarken öğrenciler okullarına döndü. İzmir’de birçok okulun girişinde polis ve bekçilerin görev aldığı görüldü. Son yönetmelik değişikliğiyle, valilik kararı halinde bekçilerin gündüz saatlerinde de personel eksikliği durumunda görevlendirilebilmesinin önü açılmıştı.

ORTAOKULDA ARAMA KUYRUĞU

Bornova’daki Çamdibi Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu’nda ise öğrenciler okul bahçesi girişinde tek tek üst ve çanta aramasından geçirildi. Öğrencilerin giriş kapısında uzun kuyruklar oluşturduğu anlar kameralara yansıdı. Savcılık kararı olmadan üst araması yapılamayacağına ilişkin mevzuat nedeniyle uygulamanın hukuki boyutu da tartışma yarattı.

“ÇOCUĞU SUÇLU GİBİ GÖSTERİYOR”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Eğitim-İş Bornova Yönetim Kurulu Başkanı Duygu Çakmak, uygulamaya tepki gösterdi.

Çakmak, “Okul bahçesi dışında çocukları böyle sıraya dizmek güvenliksiz bir durum. Tek bir okulda böyle bir uygulama gördük. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Çocuk psikolojisi açısından da doğru değil. Çocuğu suçlu gibi gösteren bir uygulama” ifadelerini kullandı.

LİSEDE OTURMA EYLEMİ

Öte yandan İzmir’de Çimentaş Anadolu Lisesi öğrencileri de okul bahçesinde oturma eylemi yaptı. Öğrenciler, okullarında güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.