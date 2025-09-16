İzmir'de sokak röportajı nedeni ile hakkında dava açılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yeni karar

İzmir’de sokak röportajında kullandığı sözler nedeniyle yargılanan ve kısa süre tutuklu kalan Dilruba Kayserilioğlu hakkında mahkeme, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan davada beraat kararı verdi.
Kayserilioğlu, sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle önce tutuklanmış ardından serbest bırakılmıştı.
Avukatı Hüseyin Yıldız, müvekkili Kayserilioğlu'nun yaşadığı hukuki süreci aktardı.
Mahkeme, hakkında verilen 11 ay 20 gün hapis cezası hükmünün açıklanmasını geri bıraktıktan sonra beraat kararı verdi.