Cumhuriyet Gazetesi Logo
İzmir'de sokak röportajı nedeni ile hakkında dava açılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yeni karar

İzmir'de sokak röportajı nedeni ile hakkında dava açılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yeni karar

16.09.2025 12:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İzmir'de sokak röportajı nedeni ile hakkında dava açılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yeni karar

Sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası alan Dilruba Kayserilioğlu'na verilen ceza istinaf tarafından kaldırıldı ve beraat kararı verildi.

İzmir’de sokak röportajında kullandığı sözler nedeniyle yargılanan ve kısa süre tutuklu kalan Dilruba Kayserilioğlu hakkında mahkeme, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan davada beraat kararı verdi.

Kayserilioğlu, sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle önce tutuklanmış ardından serbest bırakılmıştı.

Avukatı Hüseyin Yıldız, müvekkili Kayserilioğlu'nun yaşadığı hukuki süreci aktardı.

Mahkeme, hakkında verilen 11 ay 20 gün hapis cezası hükmünün açıklanmasını geri bıraktıktan sonra beraat kararı verdi.

Image

İlgili Konular: #Dilruba Kayserilioğlu