İzmir'de suya indirim kararı: 1 Haziran'dan geçerli olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün, 2026 yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Başkan Cemil Tugay’ın yönetiminde yapıldı.

Genel Kurul'da, İZSU’nun 2025 yılı faaliyet raporu, kesin hesabı, bilançosu ve teşkilat yapısına ilişkin düzenlemeler ele alındı, kurumun özellikle iklim krizi, kuraklık, Körfez temizliği ve altyapı dönüşümü konusunda yürüttüğü yatırımlar gündeme geldi.

Kurulda ayrıca 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek yeni su tarifesi de oy çokluğuyla kabul edildi. 2025 yılı İZSU bütçesinin kesin hesapları ile bütçesi de tek tek okunarak onaylandı. 2025 yılında İZSU Genel Müdürlüğü’nün gelirleri, uzun yıllar sonra ilk kez giderlerinin üzerine çıktı.

TUGAY: “GÖREVE GELDİĞİMİZDE İNDİRİM YAPMIŞTIK, HALA ZAM YAPMADIK”

İZSU Genel Kurulu’nda kabul edilen su ve atık su tarifeleri kapsamında, 1 Haziran 2026’dan itibaren konut abonelerinde 0-4 metreküp olan indirimli ilk kademe 6 metreküpe çıkarıldı. Fiyatında da indirim yapılan bu tarifenin metreküpü 25 TL olarak belirlendi.

Yeni tarifeleri değerlendiren Başkan Cemil Tugay, “Göreve geldiğimiz ilk mecliste suya yüzde 25 indirim yapmış, o günden beri zam yapmamıştık. Şimdi ise ilk 4 metreküp yerine ilk 6 metreküp suyun indirimli kullanılmasını sağlıyoruz. Temel tüketim miktarını ise 33 liradan 25 liraya düşürüyoruz. İzmir, artık su tarifelerinde Türkiye’nin en uygun fiyatlarından birini kullanacak. Yurttaşlarımızın temel hakkı olan suya erişimi kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

YENİ TARİFE DÖNEMİ

Fiyatında da indirim yapılan bu tarifenin metreküpü 25 TL olarak belirlendi. 0-10 metreküp arası kullanımda su ve atık su dahil toplam bedel 60 TL olarak uygulanacak. Kademeli sistemin devam ettiği tarifede tüketim arttıkça birim fiyat da yükselirken, kırsal aboneler, engelliler, şehit yakını ve gaziler için indirim uygulamaları sürdürüldü.

11-20 metreküp arası kullanımda toplam bedel 99,83 TL’ye, 21-40 metreküpte 145 TL’ye, indi. 41 metreküp üzerindeki tüketimlerde ise 201,90 TL’de sabit kaldı. İş yeri abonelerinde ise ilk kademe toplam bedeli 120 TL olarak açıklandı, 41 metreküp üzeri kullanımda bu rakam 403,79 TL’ye kadar yükseldi.

TARIMSAL SULAMADA İNDİRİM

Yeni tarifede, tarımsal sulama ve hayvancılık aboneleri için indirimli uygulama devam etti. Buna göre 0-25 metreküp kullanımda toplam bedel 17,96 TL olarak uygulanacak. Ayrıca geri kazanım suyunun tarımsal amaçlı kullanımında metreküp başına 0,33 TL, kamusal park ve mezarlık kullanımında 8,96 TL, endüstriyel kullanımda ise 11,95 TL bedel belirlendi.