İzmir’de toplu ulaşıma zam: Yeni tarifeler 1 Nisan’da yürürlüğe girecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin mart ayı olağan toplantılarının üçüncü birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır’ın idaresinde yapıldı. Birleşimde toplu ulaşım ücret tarifelerinde düzenlemeye gidildi. Mecliste oy çokluğuyla kabul edilen kararla birlikte tam, genç ve öğretmen biniş ücretleri artırılırken yeni tarifenin 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi. Mecliste ayrıca Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşım ücretlerinin yüzde 50 indirimli uygulanması da oy birliğiyle kabul edildi.

TOPLU ULAŞIMDA YENİ ÜCRET TARİFESİ

Toplu ulaşımda en son ücret artışı 15 Ağustos 2025 tarihli meclis kararıyla yapılmıştı. Özellikle girdi maliyetlerini etkileyen başta akaryakıt olmak üzere personel ve bakım onarım giderlerinin artması nedeniyle ücretlerde artışa gidildi. Toplu ulaşımda uygulanacak yeni ücret tarifesi ile tam biniş ücreti 30 TL’den 35 TL’ye, genç biniş ücreti 15 TL’den 17,50 TL’ye, öğretmen biniş ücreti 20 TL’den 23,50 TL’ye yükseldi. Biniş ücretlerine son zammın yapıldığı 15 Ağustos 2025 tarihinden bugüne motorinde yaklaşık yüzde 25, asgari ücrette yaklaşık yüzde 27 artış meydana gelirken, yeni ücret tarifesinde artış oranı yaklaşık yüzde 16 ile sınırlı tutuldu. Karar, meclisten oy çokluğu ile geçti.

DENİZ YOLU ÜCRET TARİFESİ

Deniz yoluyla araç taşımacılığında en son ücret artışı 18 Mayıs 2025 tarihli UKOME kararı ile yapılmıştı. 1 Nisan’da yürürlüğe girecek düzenlemeye göre motosiklet taşıma ücreti 75 TL’den 90 TL’ye (indirimli saatler 70 TL), otomobil taşıma ücreti 200 TL’den 240 TL'ye (indirimli saatler 200 TL), orta sınıf araç taşıma ücreti 400 TL’den 480 TL’ye (indirimli saatler 420 TL), otobüs-kamyon taşıma ücreti 900 TL’den 1080 TL’ye, tır taşıma ücreti ise bin 250 TL’den 1500 TL’ye yükseltildi. Ayrıca hafta içleri pik saatler dışında (10.00-15.40 ile 21.00-23.00 saatleri arasında) uygulanan indirimli ücret tarifesi ise devam edecek. Biniş ücretlerine son zammın yapıldığı 18 Mayıs 2025’ten bugüne motorinde yaklaşık yüzde 32, asgari ücrette yaklaşık yüzde 27 artış meydana gelirken, yeni ücret tarifesinde artış oranı yüzde 20 ile sınırlı tutuldu. Karar, meclisten oy çokluğu ile geçti. En ucuz deniz yolu taşıma ücreti İzmir’de

Farklı kentlerde deniz yoluyla araç taşımacılığı yapan diğer işletmelerde uygulanan ücret tarifeleri ile karşılaştırıldığında, mil başına en düşük araç taşıma ücreti halen İzmir’de uygulanıyor. Ayrıca feribotlara biniş yapan araçlarda bulunan yolculardan da ek bir ücret alınmıyor. Kent içi trafiğin azaltılması amacıyla deniz ulaşımını destekleyemeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, mevcut durumda taşınan her bir araç için yaklaşık üç araç taşıma ücreti kadar sübvansiyon sağlıyor.

İZBAN’DA YENİ TARİFE

İZBAN’da en son ücret artışı 24 Kasım 2025 tarihli meclis kararı ile belirlenmişti. Yeni düzenlemeye göre tam biniş ücreti 30 TL’den 40 TL’ye, genç biniş ücreti 12,50 TL’den 16,50 TL’ye, öğretmen biniş ücreti 22,15 TL’den 29,50 TL’ye yükseldi. 20 kilometreyi aşan yolculuklarda ise kilometre başına ücretlendirme tam binişlerde 1,17 TL’den 1,50 TL’ye, genç binişlerde 0,50 TL’den 0,65 TL’ye, öğretmen binişlerinde ise 0,53 TL’den 0,65 TL’ye yükseldi. Karar, meclisten oy çokluğu ile geçti.

TAKSİLERDE YENİ ÜCRET TARİFESİ

Mecliste taksi, öğrenci servisi ve personel servisi ücretlerinde de yeni tarifeler oy birliği ile belirlendi. Merkez taksilerin ücret tarifelerinde yapılan düzenleme ile taksimetre açılış ücreti 30 TL’den 34,50 TL’ye, kilometre ücreti 43 TL’den 49,50 TL’ye, bir saatlik ücret 180 TL’den 207 TL’ye, kısa mesafe ücreti (2,94 kilometre altı) ise 150 TL’den 180 TL’ye yükseldi. Özellikle son dönemde artan akaryakıt fiyatları nedeniyle esnaftan gelen zam talepleri meclis komisyonlarında ele alındı. Öğrenci servisi esnafının ortalama yüzde 10’luk zam talebinin yaklaşık yüzde 5 olarak uygulanması uygun görüldü. Yeni belirlenen personel servis ücret tarifesine yaklaşık yüzde 15 zam yapıldı. “Merkezi hükümetin yapması gerekenler var”

İZBAN zammına ilişkin konuşan CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, "İZBAN'ı yeniden yapılandırmaya ihtiyaç var. Ayrıca İZBAN ile ESHOT arasındaki 5 liralık bilet zammı eleştirildi. Yurttaşlarımızın ucuz, kaliteli toplu taşıma kullanmasını istiyorsanız belediyelerin yapması gerekenler kadar merkezi hükümetin de yapması gerekenler var. İZBAN'da fiyatlar daha ucuz olsun istiyorsanız ray, kira ve enerji maliyetlerindeki haklarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. ESHOT'ta daha ucuz fiyata seyahat edilsin isteniyorsa akaryakıt üzerindeki ÖTV, KDV zamlarını kaldırın. Böylece daha az maliyetle daha ucuz hizmet sağlanabilir" dedi.

ELEKTRİK FABRİKASI GÜNDEME GELDİ

Elektrik Fabrikası’nın bulunduğu alanla ilgili Cumhurbaşkanı kararıyla plan değişikliğine gidilmesi ve bölgenin “Ticaret-Turizm Alanı, Özel Proje Alanı ve Yol” olarak düzenlenmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan İnanç, "Bu alanda plan değişikliği sadece İzmir'in ihtiyacından hareketle yapılmıştır denilebilir mi, yoksa bu alanda bir özelleştirme gerçekleştirilecek midir? Bu alanın hemen yanında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin restore ettiği tarihi Havagazı Fabrikası var. Elektrik Fabrikası'nın bulunduğu alanı özelleştirerek imara açmak bu kentin önceliği midir? Orada limanı özelleştirdiniz. 'Hayır işletmesini verdik' diyorsunuz. Başkanımız da söyledi. Ver İzmir Büyükşehir Belediyesi işletsin. Bazı şeyleri birbirinin gölgesi yaparak saklamaya kalkmayın. İzmir'de kent yaşamının hareketlenmesini istiyorsanız, o bölgenin kent turizmi ve ekonomisine katkı sağlamasını istiyorsanız birinci öncelik liman olmalıdır. Birinci öncelik limanın girişinin derinleştirilmesi olmalıdır. Sirkülasyon kanallarının yapılması olmalıdır. Bunlar yapılmalı ki hem iç Körfez'in temizliğine katkı sağlansın hem de birtakım kruvaziyer gemileri limana gelsin" diye konuştu.