İzmir’de üniversite öğrencileri serbest bırakıldı

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine yapılan operasyon sonucunda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 16 öğrenciden yakalanan 9’u emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Savcılık, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesi yönünde karar verdi. Öğrenciler, Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Mahkeme heyeti, 9 öğrenci için yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

NE OLMUŞTU?

İzmir’de, 27 Nisan sabahı Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonla 9 öğrenci gözaltına alındı. Toplamda 16 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. SOL Genç üyesi bir üniversite öğrencisi, evine yapılan baskınla gözaltına alınırken, yine aynı üniversiteden SOL Genç üyesi iki öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı, 6 ay önce üniversitede "Genç Zihinler Topluluğu" adlı grubun açtığı izinsiz masaya tepki göstermesi ve gerçekleştirdikleri basın açıklamasına dayandığı bildirildi. Üniversite öğrencilerine yöneltilen suçlamalar ise halkı kin ve düşmanlığa tahrik, eğitim-öğretim engellenmesi gibi iddiaları içeriyor.