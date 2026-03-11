İzmir'de yaban domuzları gündüz vakti sokaklarda yiyecek aradı

İzmir'de ormanlık alandan yerleşim yerine inen yaban domuzu sürüsü güpegündüz sokaklarda yiyecek aradı. Çöpleri karıştıran domuzları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, rotalarını Balçova ilçesine çevirdi. Yetişkin ve yavrulardan oluşan bir domuz sürüsü, gündüz vakti sokak aralarında dolaştı. Evlerin arasına kadar giren domuzlar, çevredeki çöp konteynerlerini karıştırarak karınlarını doyurmaya çalıştı. Sürünün rahat tavırları ve insanlardan kaçmamaları dikkat çekti. Sokakta yürürken karşılarında yaban domuzlarını gören bölge sakinleri kısa süreli panik yaşadı. İnsanlara aldırış etmeyen domuzlar, uzun süre çöplerde yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.