İzmir’de yeni bir yangın daha! Buca'da müdahale başlatıldı...

İzmir'de yangınlar sürerken bir yeni yangın da Buca'da başladı.
Buca İlçesi Zafer Mahallesi’nde Mahallesindeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait, 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale ediliyor.
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İzmir'de yangınlar sürerken bir yeni yangın da Buca'da başladı.
Buca İlçesi Zafer Mahallesi’nde Mahallesindeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait, 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale ediliyor.