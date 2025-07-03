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İzmir’de yeni bir yangın daha! Buca'da müdahale başlatıldı...

İzmir’de yeni bir yangın daha! Buca'da müdahale başlatıldı...

3.07.2025 18:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İzmir’de yeni bir yangın daha! Buca'da müdahale başlatıldı...

Buca İlçesi Zafer Mahallesi’nde Mahallesindeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait, 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale ediliyor.

İzmir'de yangınlar sürerken bir yeni yangın da Buca'da başladı.

Buca İlçesi Zafer Mahallesi’nde Mahallesindeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait, 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale ediliyor.

İlgili Konular: #orman yangınları