İzmir'de 'zimmet' soruşturması: 9 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi üyelerinin maddi zarara uğratıldığı ve kooperatif işleyişinde usulsüzlükler yapıldığı iddia edildi.
Ekipler, kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri, taşeron firma yetkilileri ve eski Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında yer aldığı 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Aralık tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Firari durumda olan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.