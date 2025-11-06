İzmir'deki hastanede 'turuncu alarm': Ameliyatlar iptal etti

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, gaz kaçağı paniği yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; hastanenin ameliyathane ve sterilizasyon bölümünde gaz kaçağı şüphesiyle "turuncu alarm" verildi ve hastane personeli ile binadaki vatandaşlar, güvenlik ve önlem amacıyla binanın dışına çıkarıldı.

Yaşanan olay nedeniyle hastanede ameliyatlar iptal edildi, çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "Bugün saat 11.00 sularında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyathane ve sterilizasyon gaz kaçağı tespit edilmiş olup turuncu alarm verilmiştir. Turuncu alarmın verilmesinden dolayı binadaki arkadaşlarımız binanın dışına çıkarılarak can güvenliği sağlanmıştır. Hem arkadaşlarımıza hem de hastanemize geçmiş olsun diyoruz. Temennimiz bu tür olayların tekrar etmemesidir” dedi.

HASTANEDE TURUNCU KOD NEDİR?

Hastanelerde "turuncu kod", kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer (KBRN) madde sızıntısı ya da bu tür maddelere maruz kalma durumlarında aktive edilen acil durum kodu olarak tanımlanıyor.