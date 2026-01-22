İzmir’deki olayla cemaatin gücünü tekeline alan Saki, kardeşlerine resti çekti: 'Cemaat de benim miras da benim!'

Menzil cemaatinde kardeşler arasındaki güç mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda kardeşler arası miras kavgası çözülemezken, kardeşler Fettah, Mübarek, Emin ve Masum Elhüseyni 9 Ocak’ta konunun şeriata göre çözülmesi için ağabeyleri Saki Elhüseyni’yi Menzil’e davet etti. Saki tarafı ise söz konusu çağrının bir algı olduğunu belirtti.

CUMHURİYET’E MEYDAN OKUYARAK KARŞILIK VERDİ

9 Ocak’taki çağrıyı yanıtsız bırakan Saki; 17 Ocak’ta İzmir Karabağlar’daki Yeşilyurt Külliyesi’nden kardeşlerine laik Cumhuriyet’e meydan okuyarak karşılık verdi. Saki, külliyenin önünde binlerce kişiye namaz kıldırıp, tövbe ettirdi. Böylece Saki, cemaat tabanının desteğinin kendisinde olduğunu gösterdi. Yurttaşlar bu etkinliğe tepki gösterirken, Saki taraftarları ise etkinlik görüntülerini “Bu gece İzmir’de laiklik bitti” ifadeleriyle paylaştı.

‘DEVLET KURUMLARI YANLIŞLIĞA ALET EDİLDİ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve cemaat tabanının desteğini alan Saki, kardeşlerinin “şeriat davetine” ise dün yanıt verdi. Propagandasını yaptığı sosyal medyadaki hesabından 3 parça halinde yayımlanan Saki’nin yanıtında; babaları Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023’teki yaşamını yitirişinin ardından kardeşlerin arkasında tek cemaatle namaz kılmayı ve hatme (Nakşibendi tarikatına ait bir dua biçimi) yapmayı kabul etmemeleriyle cemaatteki birliği (tevhid) bozdukları savunuldu. Böylece ilk düğmenin yanlış iliklendiğinin öne sürüldüğü açıklamada; “Süreçte devlet müesseseleri de çıkar ilişkisi kurdukları adamları aracılığıyla yanlışlara alet edilmek istenmiştir. En büyük temennimiz; devlet kurumlarımızın bu girişimleri fark ederek mevzuatın istismar edilmesine müsaade etmemesi ve milletin hakkını gasp etmeye teşebbüs edenlere karşı milletine sahip çıkmasıdır” denildi.

‘DEVLETE VE ALLAH’A KARŞI ALGI ÇALIŞMASI’

“Kardeşler içeride başka, dışarıda başka; sosyal medyada söyledikleriyle mahkeme beyanları birbirini tutmamaktadır” denilen açıklamada; “Netlikten ve samimiyetten uzak bu tutum ‘Sen bizim büyüğümüz değilsin’ dedikleri abilerine bu kez sosyal medya üzerinden ‘Sen abimizsin; sulh istiyoruz, şeriata davet ediyoruz’ çağrıları yapacak noktaya kadar varmıştır” ifadeleri kullanıldı. Şeriat çağrısının yapıldığı gün Mübarek Elhüseyni’nin Hollanda Rotterdam dergahında 1 milyon 700 bin faizli geriye dönük kira ödemesi istediğinin anımsatıldığı açıklamada; “Bu yaşananlar, sözde şeriat devetinin samimi bir çağrı değil; devlete, medyaya, sofilere ve Allah’a karşı yürütülmeye çalışılan bir algı çalışması olduğunu gün gibi ortaya koymaktadır” denildi.

TARAFTARLARA KARDEŞLERLE ‘YÜZLEŞME’ ÇAĞRISI

Açıklamada Saki’nin sürecün başından beri sürdürdüğü tutumu kapsamında medreselerin, dergahların, külliyelerin, eğitim kurumlarının ve diğer vakıf yerlerinin taraftaraların katkılarıyla yapıldığı, bu nedenle ümmetin malı olduğu, ümmetin malının ümmete iade edilmedikçe sorunun çözülmeyeceği belirtildi. Taraftarlara; “Sofilerin asıl muhatap olarak davete icabet edip, davet sahibi dört kardeşi gördükleri her yerde, meşru zeminde kendileriyle yüzleşmeleri ve ‘Mallarımızla ilgili şeriat görmeye davet etmişsiniz, biz geldik’ diyerek şeriatı kendileriyle bizatihi görmeleri gerekir” çağrısı yapıldı.

ÜMMETİN MALI SERHENDİ’YE!

Bu kapsamda Saki’nin kurumsal yapısı Serhendi Vakfı’ndan ise “Çözüm belli yol belli: Bu mülkler ümmetin” başlığı ile bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda sorunun çözümü için 31 Aralık 2025’te Bilecik’teki dergah binası için Semerkand ile Serhendi arasında yapılan protokol örnek gösterildi. Söz konusu protokolde dergahın yüzde 40’lık kontrolünün Mübarek Elhüseyni’nin grubu Semerkand Vakfı’nda, yüzde 60’lık kontrolü ise Serhendi Vakfı’nda olduğu; ancak dergah içinde çıkan sorun kapsamında uzlaşma sağlanması için Semerkand’ın tüm yetkisini Serhendi’ye bıraktığı belirtildi. Böylece, Saki kardeşlerine uzlaşma sağlanması için medreselerin, dergahların, külliyelerin, eğitim kurumlarının ve diğer vakıf yerlerinin kontrolünün tamamının kendisine bırakılması koşulunu sundu.